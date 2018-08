John Kelvin se quebró durante la reciente edición de "El artista del año" al hablar del mural con el rostro de Gisela Valcárcel que fue borrado de "Las caras de Atahualpa", en el Callao.

El ex integrante del Grupo 5 no pudo contener las lágrimas al contarle a la presentadora de TV que un grupo de niños del barrio habían alistado una coreografía para recibirla el día que iba a acudir a firmar la pintura.

"Yo envié mi foto para que me hagan mi dibujo, mandé dos. Me dije: 'quiero llevarle a la gente del Callao una orquestita, pero abro (mi teléfono) y me dicen: 'No puedes ir al Callao, han sacado tu foto'", contó Valcárcel, quien ratificó que fue John Kelvin el de la iniciativa para que su rostro esté en "Las caras".

"Yo soy del barrio (de Atahualpa) y hablé con los muchachos, la gente sabía (del mural) y estaban felices. Ese día yo estuve hasta las 3 de la madrugada y, faltando 4 o 5 horas para tu bienvenida, lo borraron. Me lo comunicaron por Whatsapp (...) Estando (el dibujo) desde el martes, ¿por qué lo borran poco antes de tu bienvenida?", se preguntó el cantante.

"La gente del Callao estaba feliz. Te iba a recibir toda la gente, orquesta en vivo, te iban a bailar un festejo unos niños, que están creciendo, son niños de la calle, que han tenido una vida muy dura y a mí me da mucha cólera. Me hiere más que esos niños se quedaron con todas las ganas de hacerte un baile a ti", dijo John Kelvin con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

La conductora de "El artista del año" consoló al cantante invitándolo a llevar a los niños al programa de TV para que hagan lo que tenían planeado hacer el día de su visita.