"El artista del año": Juan Carlos Rey de Castro asombró al jurado con su presentación

El actor Juan Carlos Rey de Castro interpretó el tema "Señora de las cuatro décadas" de Ricardo Arjona en la pista de "El Artista del año". Su performance deslumbró al público y al jurado.

Tras finalizar su presentación, Isabel Iñigo, miembro del jurado, felicitó al actor por "matizar" correctamente su voz y "hacer dinámicas".

Mientras que Michelle Alexander resaltó que el artista se haya apropiado de la canción para la interpretación y haya recorrido el escenario de forma "natural". Aseguró que "nos ha apasionado a todos".

"Has jugado con tu voz, no ha sido plana. Perdóname, pero [Ricardo] Arjona es un chancay de 20. Esa canción la has debido grabar tú y no Arjona", manifestó.

Juan Carlos Rey de Castro se emocionó con los comentarios del jurado y estuvo cerca de derramar algunas lágrimas. También se acercó al público a agradecer por los aplausos.

"Estoy muy emocionado porque he tratado de sentir la canción con todo mi corazón. Creo que el objetivo de los artistas es poder desnudar nuestra alma para el público", indicó.

El actor obtuvo un puntaje de 9 por parte de Morella Petrozzi, 10 de Isabel Iñigo, 5 de Michelle Alexander y el voto secreto de Tilsa Lozano.