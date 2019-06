"El artista del año": Mario Hart sorprendió con presentación en el reality | VIDEO

Mario Hart inició su presentación indicando que sentía muy contento de estar en 'El artista del año' y que ha venido evolucionando con cada presentación. "Me siento un poco nervioso", indicó el piloto de automovilismo.

El ex chico reality salió al escenario y decidió comenzar tocando la batería para sorpresa de todos los presentes. Mario Hart realizó un mix de 'Me vale' y 'My comanding Wife'.

Tras la presentación, Adolfo Aguilar manifestó que le pareció buena la presentación de Mario Hart en el programa. "Me encantó el inicio y todo lo que hizo", indicó el conductor de televisión.

"Cada cosa que haces mes sorprende, sacaste mucha ventaja en tu presentación de hoy", indicó Pelo de Ambrosio.

"Quiero agradecer a todos los que me ayudaron en todo el tema del baile", indicó Mario Hart.