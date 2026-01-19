ATV confirma el regreso de ‘Magaly TV, la firme’: “La televisión peruana se vuelve a encender”

Magaly Medina cerró el 2025 anunciando que estaba muy cerca de renovar con ATV por un año más. Ahora, el canal anunció la continuidad de su programa de espectáculos “Magaly TV, la firme” con un peculiar video hecho con inteligencia artificial.

A través de las redes sociales del canal se compartió un video que muestra a un hombre encapuchado obteniendo los famosos ‘ampays’ para luego entregar un USB a la conductora Magaly Medina.

“Confidencial para ATV”, dice el USB que le entrega el hombre encapuchado a la popular ‘Urraca’, quien lo espera en las instalaciones del canal.

ATV confirma el regreso de ‘Magaly TV, la firme’ con peculiar video hecho con inteligencia artificial. (Foto: Captura de video)

“Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood”, señala la publicación en redes sociales del canal.

“Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas. Etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la TV. ¿Quién crees que caerá primero esta temporada?”, agregó.

Cabe resaltar que todavía no se ha revelado la fecha oficial del regreso de “Magaly TV, la firme”, ya que la presentadora de espectáculos aún se encuentra en proceso de recuperación tras una cirugía estética en el rostro.