ATV confirma el regreso de ‘Magaly TV, la firme’: “La televisión peruana se vuelve a encender”

Magaly Medina cerró el 2025 anunciando que estaba muy cerca de renovar con ATVpor un año más. Ahora, el canal anunció la continuidad de su programa de espectáculos “Magaly TV, la firme” con un peculiar video hecho con inteligencia artificial.
A través de las redes sociales del canal se compartió un video que muestra a un hombre encapuchado obteniendo los famosos ‘ampays’ para luego entregar un USB a la conductora Magaly Medina.
Cabe resaltar que todavía no se ha revelado la fecha oficial del regreso de “Magaly TV, la firme”, ya que la presentadora de espectáculos aún se encuentra en proceso de recuperación tras una cirugía estética en el rostro.