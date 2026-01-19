ATV confirma el regreso de ‘Magaly TV, la firme’: “La televisión peruana se vuelve a encender”

Escuchar
Por Redacción EC

Magaly Medina cerró el 2025 anunciando que estaba muy cerca de renovar con ATV por un año más. Ahora, el canal anunció la continuidad de su programa de espectáculos “Magaly TV, la firme” con un peculiar video hecho con inteligencia artificial.

