Revelarse como alguien autista es una decisión muy personal, donde cada persona elije cómo y cuándo hacerlo. El uruguayo Antonio Ripoll (23) tomó esa decisión, pero también se puso al hombro la responsabilidad de derribar mitos sobre las personas que comparten esta característica. Son como cualquier otro miembro de la humanidad, y por eso puede que necesiten ayuda en ciertas situaciones. Porque así es la diversidad.

En marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora este domingo 2 de abril, el canal NatGeo estrena “Bichero”, serie desarrollada para toda la familia, pero en especial para las personas en el espectro autista. Antonio, quien es Asperger (una condición del espectro autista), conduce cada episodio, donde con la ayuda de expertos buscará a los animales en su hábitat natural para fotografiarlos. Por ejemplo, en el primer episodio va en busca de tortugas marinas en Costa Rica.

Originario de Montevideo, ciudad rodeada por una costa que embruja, Ripoll cuenta que tal vez hay una ventaja para los nacidos en países pequeños, como él: les es más fácil mirar lejos, a los horizontes. “Te ayuda a tener una perspectiva un poquito más completa”, nos dice por medio de una videollamada Zoom en lo que, según nos cuenta, es su primera entrevista con un medio que no es de su país.

“Mis primeras observaciones bien, bien detalladas han sido con animales que he tenido en mi propia casa: he criado cocotillas, axolotes, he cuidado temporalmente culebras y lagartos rescatados. Con el tiempo, esa pasión también me ha hecho encontrarme con gente que me ha permitido explorar fuera de casa tanto centros donde se conserva animales fuera de su hábitat natural, como lugares silvestres donde se conservan los hábitats donde ellos habitan naturalmente”, cuenta Ripoll, egresado de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) con el título de Guardaparques.

Antonio Ripoll durante las grabaciones de "Bichero". / NatGeo

Ripoll tiene una voz muy característica. Cada palabra que menciona, sea sobre la fauna o el espectro autista, la vocaliza con ahínco, pasión. Podría decirse que tiene la voz de un presentador de televisión, lo cual hace incluso más apropiado que ahora se dedique a eso. Con ese mismo timbre no solo habla de lo que le apasiona, sino que es abierto sobre el bullying que sufrió en el colegio y al que las personas en el espectro autista son más propensas.

“Es un tema definitivamente muy complicado. (…) Guardar silencio cuando te hacen bullying es lo peor que puedes hacer, porque al estar almacenando y guardando tantas cosas te corroe, te derrumba, te hace pedazos por dentro. Por eso es importante ser abierto, no tener miedo, no sentir vergüenza. Siempre busquen ayuda si es que se sienten acosados y perseguidos en instituciones educativas”, nos dice.

Finalmente, al estar Antonio en una posición única, de integrar el colectivo de neurodiversidad y conducir un programa de TV, le consultamos sobre la tendencia en ficciones donde actores, sea Freddy Highmore en “The Good Doctor” o Park Eun-bin en “Woo, una abogada extraordinaria”, interpretan a personas en el espectro autista y si ello tienen algún efecto en el espectador. Si bien dichos programas podrían ayudar a destruir estereotipos, dice Ripoll, recomendó a cualquier actor que quiera dar vida a alguien autista se documente debidamente: “No hay mejor herramienta que el conocimiento a la hora de facilitarle el trabajo a alguien en cualquier cosa, una de ellas, obviamente, es interpretar a alguien como nosotros”.