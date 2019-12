El 2019 ha estado marcado por grandes estrenos en el cine y la televisión; sin embargo, también por la despedida de otras producciones. A lo largo de los últimos 12 meses, franquicias y sagas que marcaron la cultura pop se alejaron de las pantallas en medio de una gran expectativa.

Mientras la saga de los Skywalkers se despedirá la próxima semana con el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalkers”, fenómenos como “Game of Thrones” y “Avengers: Endgame” marcaron el fin de grandes propuestas a principios de este año.

En particular esas dos últimas producciones han sido las más sonadas recientemente ya que, de acuerdo a las cifras de Google Trends, la serie de HBO y la película de Marvel Studios lideraron los listados de popularidad de este 2019 como la serie y película más buscadas, respectivamente.

Según los datos consignados por la plataforma del buscador, a nivel mundial, el interés en “Avengers: Endgame” y “Game of Thrones” se disparó en abril, cuando la película y la octava temporada de la serie se estrenaron.

Obviamente, no son las únicas producciones que acapararon la atención del público este año y, según Google, las tendencias de búsqueda también incluían a fenómenos de audiencia como “Joker”, “Stranger Things” y “Chernobyl”.

A continuación el Top 10 de películas y series más buscadas:

Series más buscadas de 2019

1) Game of Thrones

2) Stranger Things

3) Chernobyl

4) When They See Us

5) The Umbrella Academy

6) The Mandalorian

7) बालवीर (Baal Veer, una serie india de fantasía para niños)

8) Euphoria

9) मोटू पतलू (Motu Patlu, una comedia animada india)

10) Dead to Me

Películas más buscadas de 2019

1) Avengers: Endgame

2) Joker

3) Capitana Marvel

4) Toy Story 4

5) Aquaman

6) Once Upon a Time in Hollywood

7) Frozen 2

8) Green Book

9) The Lion King

10) Aladdin