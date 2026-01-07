Beto Ortiz descarta despido y explica su salida voluntaria de Panamericana Televisión

Escuchar
Beto Ortiz revela por qué dejó Panamericana TV y anuncia su regreso a Willax. (Foto: GEC)

La salida de Beto Ortiz de Panamericana Televisión sorprendió al mundo del espectáculo nacional. En medio del éxito de la temporada 2025 de El valor de la verdad, el periodista anunció el cierre del programa y confirmó su retorno a Willax con Beto a saber, espacio de análisis político que volverá al aire en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026.

