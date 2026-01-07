Beto Ortiz descarta despido y explica su salida voluntaria de Panamericana Televisión

La salida de Beto Ortiz de Panamericana Televisión sorprendió al mundo del espectáculo nacional. En medio del éxito de la temporada 2025 de El valor de la verdad, el periodista anunció el cierre del programa y confirmó su retorno a Willax con Beto a saber, espacio de análisis político que volverá al aire en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026.

Tras varios días de especulaciones, Ortiz decidió aclarar los motivos de su alejamiento del canal 5 y desmintió versiones que apuntaban a un supuesto despido. El conductor rompió su silencio durante una reciente emisión del programa Ouke, conducido por Carlos Orozco, donde fue invitado especial.

“No me dejaron ir; sería injusto decir que me dejaron ir” , señaló al inicio de la conversación, descartando categóricamente cualquier salida forzada. En ese sentido, reveló que se encontraba listo para renovar su contrato con Panamericana TV, pero optó por no hacerlo tras una reflexión personal.

“Yo estaba con el contrato y el lapicero, pero a veces tienes una especie de intuición. Ahí sigues las señales, sigues tu vibra, y sentí que no debía firmar” , explicó el periodista, asegurando que su decisión fue voluntaria y tomada en buenos términos.

Ortiz también resaltó el desempeño de El valor de la verdad, al que calificó como el programa más exitoso de Panamericana TV, pese a las variaciones de audiencia registradas durante el 2025. “Yo me fui feliz porque fue el programa más exitoso del canal” , afirmó.

Finalmente, el conductor defendió el peso histórico de la televisora frente a las críticas que cuestionan su vigencia. “Panamericana Televisión es un canal emblemático. El que diga que no es la catedral miente porque es más importante que América ; lo que pasa es que ha pasado por unas temporadas nefastas”, manifestó.

