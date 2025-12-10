Beto Ortiz estaría ultimando detalles para retornar a Willax Televisión tras su salida del canal a finales de 2024, la cual se produjo por el desgaste generado por los constantes cambios editoriales. Aunque el posible regreso era un rumor extendido en el entorno televisivo, nuevas declaraciones de Magaly Medina y Rodrigo González reforzaron esta versión al señalar que el periodista estaría por concluir su contrato con Panamericana TV y habría decidido volver al medio donde condujo “Beto a saber”.

En la última edición de su programa, Magaly Medina afirmó que Ortiz fue “demasiado laxo” en su reciente entrevista con Tilsa Lozano debido a que su vínculo contractual con Panamericana está próximo a culminar. La conductora aseguró que el periodista ya tendría “un pie en Willax” y que su retorno se concretaría en 2026. Añadió que esta salida reaviva la duda sobre si Milagros Leiva cumplirá su promesa de renunciar en caso de que Ortiz regrese a la cadena.

En “Amor y Fuego”, Rodrigo González también se refirió a este posible fichaje y afirmó que el periodista volverá a integrar el equipo del canal de Erasmo Wong. Según el conductor, su retorno sería estratégico de cara a las Elecciones Generales 2026 y su presencia permitiría reforzar la cobertura política en la señal. Consideró que Ortiz retomaría su faceta más periodística, línea por la que ha sido conocido en distintos espacios televisivos.

La ausencia de Ortiz en la preventa de Panamericana TV alimentó aún más las versiones sobre su salida. De acuerdo con diversas fuentes consultadas por medios locales, su desvinculación estaría relacionada con el regreso de Gisela Valcárcel como figura estelar del canal, lo que habría generado tensiones internas. Además, se señala que Ortiz propuso asumir la dirección periodística de la televisora, pero la iniciativa fue rechazada por Susana Umbert, actual accionista.

A ello se suma que “El valor de la verdad”, espacio que conduce Ortiz, no figura en la parrilla de contenidos de Panamericana para 2026. En paralelo, un video de TikTok publicado por Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, sostiene que Umbert reaccionó con molestia al enterarse de que Ortiz no firmó contrato con el canal, lo que habría fortalecido su salida.

Aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica que el periodista estaría próximo a retomar su labor en Willax Televisión, donde anteriormente lideró “Beto a saber”, un programa que generó debates y controversias debido a sus reportajes y a las críticas de colegas que lo acusaron de promover campañas de desinformación.