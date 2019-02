"Bird Box": Netflix enfrenta nueva demanda judicial por usar escena real de una tragedia

Netflix fue señalada por el gobierno de Canadá por utilizar sin permiso imágenes reales de un incendio para su película Bird Box. Por ese motivo, le exige a la plataforma de streaming una compensación económica para "la gente de Lac-Megantic (la ciudad de Quebec que, en 2013, fue escenario de una enorme explosión, tras un accidente ferroviario0, que vio imágenes de su ciudad ardiendo y pudo imaginar el sufrimiento al que se vieron sometidos miembros de su familia".



En ese desafortunado hecho, ocurrido luego de que descarrilara un tren que cargaba petróleo, perdieron la vida 47 personas. Y las imágenes de esa explosión fueron utilizadas como parte de las catástrofes que se muestran en el filme protagonizado por Sandra Bullock, que se convirtió en un éxito a nivel mundial.

Luego de la campaña de los pobladores de dicha ciudad para que Netflix retire las imágenes del incendio, el Parlamento canadiense demanda una compensación económica para los familiares de las víctimas. Al parecer, los parlamentarios de ese país también solicitaron una "reprensión severa" contra la plataforma de streaming, en busca de que la plataforma garantice que todas las imágenes del desastre sean eliminadas de la película.

OTRAS DEMANDAS

Esta no es la única acusación con las que tiene que lidiar Netflix por estos días. Hace unas semanas, la plataforma de streaming quedó en la mira por los creadores de la saga literaria Elige tu propia aventura, que aseguran que la película Black Mirror: Bandersnatch, recurrió a su idea sin pagar ningún tipo de licencia.

También la Osho International Foundation denunció que Netflix utilizó gran cantidad de metraje fílmico sin su permiso para su serie documental Wild Wild Country.



Desde Suiza, la entidad que cuida el legado de Osho junto con el documentalista Michael Hilow, presentaron una denuncia contra Netflix, la productora Duplass Brothers Productions y los directores Chapman Way y Maclain Way.



The Hollywood Reporter detalla que se acusa a la plataforma de infracción a los derechos de autor, por la supuesta utilización sin permiso de grandes porciones de un documental sobre Osho y sus actividades que Hilow dirigió en 1993. Piden, entonces, una orden judicial que prohíba a Netflix seguir infringiendo sus derechos de autor, además de un resarcimiento económico por los daños ocasionados y una participación en las ganancias obtenidas.