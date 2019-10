“Boys Over Flowers”, también conocida en Latinoamérica como “Los chicos son mejores que las flores”, es una de las telenovelas coreanas más populares y exitosas en todo el mundo. La producción se ganó el corazón del público asiático como el latinoamericano, y sus protagonistas se convirtieron en ídolos internacionales con millones de fanáticos.

El drama coreano está basado en el manga japonés “Hana Yori Dango”, de Yōko Kamio, y fue transmitido por primera vez en Corea del Sur por la cadena de televisión KBS 2TV en el 2009. Aunque ya han pasado 10 años desde su estreno, este dorama es considerado uno de los fenómenos más grandes del Hallyu -'ola coreana'.

Elenco de "Boys Over Flowers" (Foto: KBS).

“Boys Over Flowers” tiene 25 episodios y está protagonizada por las estrellas coreanas Koo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, de SS501, Kim Bum, Kim Joon de T-Max, y Kim So Eun. Los artistas ganaron gran fama internacional tras participar en este dorama que cautivó a millones de usuarios.

Si te gustó “Boys Over Flowers” y eres amante de la cultura coreana y los doramas, seguramente estarás buscando más opciones para ver. A continuación, te mostramos 10 series asiáticas que podrás disfrutar en Netflix con las que te engancharás.

Lee Min Ho y Koo Hye Sun como Goo Joon Pyo y Geum Jan Di en el exitoso dorama. (Foto: KBS).

“Jardín de meteoros”: “Meteor Garden” en inglés, es una serie de televisión china de comedia romántica transmitida desde el 9 de julio hasta el 20 de agosto de 2018 por Hunan Television.

Esta producción es en el nuevo remake de la serie homónima de 2001, basada en el manga japonés Hana Yori Dango de Yōko Kamio. “Meteor Garden” tiene como protagonistas a los actores Shen Yue, Dylan Wang, Darren Chen, Connor Leong y Caesar Wu.

“Mi primer amor de verdad”: My First First Love en inglés, es un drama coreano de Netflix del 2019. Esta protagonizado por dos celebridades el k-pop como Jung Chae-yeon de DIA y Jung Jin-young de B1A4.

Esta serie coreana trata sobre un grupo de cinco amigos veinteañeros, quienes debido a varias razones personales se deben mudar a la casa de su amigo Yoon Tae-o (Ji Soo). Una de las chicas recién llegadas a la casa, Han Song Yi (Jung Chae-yeon), es especial para el anfitrión.

Los protagonistas son la pareja perfecta, pero aún están en la friendzone. A ambos les cuesta mirarse con otros ojos, porque prácticamente se conocen de toda la vida. En la trama habrá un tercero que no hará tan fácil que Tae-o y Song Yi estén juntos.

“Well-Intended Love”: “Amor bien intencionado” en español, es una producción asiática protagonizada por Wang Shuang y Kaicheng Xu. Fue lanzado el 17 de enero de 2019 por la cadena china Sohu.

Esta serie cuenta la historia de Xia Lin, una actriz que aún no ha triunfado y lucha por hacerlo algún día, pero es diagnosticada con leucemia. La noticia de su enfermedad afecta a Lin gravemente, especialmente a su familia. Su camino se cruza con un ‘CEO’, Ling Yi, cuando ella necesita la ayuda del empresario para su tratamiento.

La actriz se ve obligada a casarse en secreto con Ling Yi para poder recibir un trasplante de hueso que necesita cuanto antes, y así poder continuar su carrera interpretativa. A pesar de no casarse por amor, y de los secretos y malentendidos que les seguirán, ambos acaban encontrando la felicidad y el verdadero amor.

“Inadvertidamente enamorados”: “Accidentally in love” en inglés, es una comedia romántica que tiene 30 capítulos. Se estrenó en el 2018 por la cadena asiática Mango TV y se encuentra disponible en Netflix.

Esta serie sigue las extravagantes experiencias de un cantante popular que regresa a la escuela y se convierte en compañero de asiento con una chica aparentemente ordinaria.

Cuando Si Tu Feng decide volver a la escuela, se convierte en el centro de atención, ya que los fanáticos, los compañeros de clase y los medios siguen cada uno de sus movimientos. Allí conoce a Chen Qing Qing, una estudiante común con doble personalidad.

“El amor es un capítulo aparte”: es una serie de televisión coreana protagonizada por Lee Na-young y Lee Jong-suk. Fue emitida desde el 26 de enero hasta el 17 de marzo de 2019 por la cadena TVN.

La serie cuenta la vida de dos grandes amigos -Cha Eun Ho y Kang Dan- que se conocieron de pequeños y que desde entonces son inseparables. La producción tiene 16 episodios y se encuentra disponible en Netflix.

Kang Dan Yi es una mujer de 42 años que es divorciada y tiene una hija de 11 años. Ella pretende regresar al mercado laboral pero nadie la contrata, así que decide mentir en su currículum para conseguir un trabajo temporal en la editorial de su amigo Chan Eun Ho (Lee Jong-suk) y desde ese momento surgen sentimientos románticos entre ellos.

“Love Alarm”: es una serie de televisión surcoreana que se estrenó el 22 de agosto del 2019 a través de Netflix y tvN. La primera temporada de la serie tiene ocho episodios y están disponibles en la plataforma de streaming desde agosto.

La serie gira en torno a un desconocido desarrollador, que decide lanzar una aplicación llamada “Love Alarm”, que le dice al usuario/a si alguien dentro de los 10 metros en donde se encuentra tiene sentimientos románticos hacia él/ella. Pronto la nueva tecnología interrumpe enormemente en la sociedad y afecta la vida de las personas que comienzan a usarlo.

Aunque la aplicación inicialmente atrae la atención y obtiene un gran número de seguidores, pronto los participantes comienzan a esforzarse por comprender los verdaderos sentimientos de los demás y anhelan un romance natural, que comienza desde el momento en donde sienten que su corazón comienza a palpitar por alguien más.

“Good Morning Call”: es una serie de televisión japonesa romántica de comedia-drama coproducida por Fuji TV y Netflix que fue emitida en el 2017. Está protagonizada por Haruka Fukuhara y Shunya Shiraishi.

La serie cuenta la historia de Yoshikawa Nao, quien se queda a vivir por sí misma cuando sus padres se van a heredar la granja de su abuelo en el campo. El día en que se muda a su nuevo apartamento, descubre que fue alquilado también a Uehara Hisashi; un súper-cool y lindo chico que es popular en su escuela.

No sólo la agencia de vivienda que les rentó el apartamento cierra de forma inesperada, el propietario de la vivienda les dice que tienen que pagar más por su apartamento de lo que esperaban. Sin dinero y sin hogar al que regresar, Nao y Hisashi deciden vivir juntos como compañeros de piso.

“Un amor tan hermoso”: “A Love So Beautiful” en inglés, es una serie romántica que combina el drama con la comedia. Tiene 24 episodios y fue transmitida en el 2017 por la cadena QQLive (Tencent TV).

La serie cuenta la historia de amor de dos amigos de la infancia: un chico genio, orgulloso de sí mismo y una chica linda con mucha energía. Chen Xiao Xi (Chen Yue) y Jiang Chen (Hu Yi Tian) crecieron juntos durante sus 19 años.

Xiao Xi es una joven con mucha energía y de alguna manera, terminó demostrando su amor a Jiang Chen, un chico muy inteligente, pero Chen la rechazó. Xiao Xi no se rinde y lo intenta hasta que finalmente, logra ganar un lugar en el corazón de Chen. Al acabar la universidad se separan y después de unos años se encuentran, ¿será que su amor vuelva a renacer?

“Love 020”: es una serie de televisión china transmitida del 22 de agosto hasta el 6 de septiembre del 2016 por medio de las cadenas JSTV y Dragon TV. Está basada en la novela “One Smile is Very Alluring” de Gu Man.

Bei Wei Wei, es una joven estuante que aspira a convertirse en una diseñadora e ingeniera de juegos en línea. Ella se conecta al juego virtual de roles llamado "Dreaming of Jianghu", bajo el alias "Luwei Wei Wei", en donde se casa con el jugador conocido como "Yixiao Naihe".

La verdadera identidad de Yixiao Naihe, es la del atractivo estudiante del último año de la universidad, Xiao Nai, un excelente estudiante y uno de los mejores atletas de basquetball. Cuando Wei Wei descubre su verdadera identidad, se enamoran el uno del otro y juntos deberán superar numerosos problemas que se interpondrán en su relación.