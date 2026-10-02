La plataforma de streaming DGO habilitó una selección de conciertos y documentales de la agrupación surcoreana BTS antes de sus tres presentaciones en Lima, las cuales cuentan con entradas agotadas.

Esto busca acompañar el arribo del grupo a la capital peruana, que será la segunda parada sudamericana de su gira mundial ‘Arirang’ tras su paso por Bogotá.

BTS

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¿Qué producciones podrán verse?

De ese modo, el catálogo incluye el show ‘BTS – Yet to Come’, grabado en la ciudad de Busan con un repertorio de 20 canciones, además del concierto ‘BTS – Permission to Dance’, realizado en la ciudad de Los Ángeles.

Asimismo, la plataforma sumó la serie documental ‘BTS – Monuments: Beyond The Stars’, centrada en los diez años de trayectoria del grupo y en aspectos personales de sus siete integrantes.

La propuesta de entretenimiento se complementa con producciones de otros exponentes del género, como la película conmemorativa ‘Blackpink: The Movie’ y el especial en vivo del grupo femenino Aespa.

Según informó la empresa, los usuarios registrados en su plataforma podrán acceder a estos títulos mediante la integración con los catálogos de Prime Video y Disney+.

Luego de sus tres fechas en el estadio San Marcos, la agrupación continuará su recorrido por la región con shows en Buenos Aires, Santiago y San Pablo.