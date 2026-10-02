La oferta digital busca acompañar la llegada del septeto a la capital peruana, que será la segunda escala sudamericana de su gira mundial Arirang | Foto: Difusión
La oferta digital busca acompañar la llegada del septeto a la capital peruana, que será la segunda escala sudamericana de su gira mundial Arirang | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La plataforma de streaming DGO habilitó una selección de conciertos y documentales de la agrupación surcoreana BTS antes de sus tres presentaciones en Lima, las cuales cuentan con entradas agotadas.

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