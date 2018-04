BTS ya tiene el video más visto de un grupo k-pop en YouTube

BTS acaba de añadir el quiebre de otro récord a su historial. Este 22 de abril el video del septeto surcoreano para el tema "DNA" se convirtió en el clip más visto de un grupo k-pop en todo YouTube, tras superar en vistas a "Fantastic Baby" de Bigbang.

"DNA", publicado el 18 de septiembre de 2017, superó en siete meses las vistas del tema de Bigbang, subido el 18 de septiembre de 2017 al servidor de videos, el cual ostentaba previamente el título del clip grupal de k-pop mas visto.

A la fecha, el hit de BTS acumula también más de 5 millones de 'me gusta' y 1.4 millones de comentarios. El clip es material promocional del más reciente EP de BTS, "Love Yourself: Her", y acompaña al track incluido en el top 100 de canciones de 2017 de Billboard.

BTS anunció su retorno con el álbum "Love Yourself: Tear" para el 18 de mayo, cuya preventa lideró la lista de discos más vendidos de Amazon. Vogue reportó además en su edición de mayo que el grupo K-Pop iniciaría gira mundial tras el estreno de su nuevo disco.