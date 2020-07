Maricielo Effio Balladares tenía 15 años cuando llegó al cásting de “Buscando a la Paquita Peruana”, acompañando a una amiga. El programa de talentos del Canal 2 premiaba a la ganadora con la oportunidad de conocer en persona a Xuxa Meneguel, la animadora más popular de Sudamérica de los años 90. Recompensa que a la adolescente que miraba la TV con recelo y aspiraba convertirse en médica, le era indiferente. Su ingreso a la reñida competencia televisiva se dio de manera casual, pero una vez dentro, Maricielo no paró hasta ganar.

“Estaba en la academia de Lucy Telge llevando clases de ballet clásico cuando apareció una persona de Canal 2 buscando chicas que sepan cantar y bailar. Dijo que estaba armando un concurso, que se trataba de una convocatoria nacional importante. A mí no me interesó la propuesta, pero a mi amiga sí y me pidió que le acompañe al cásting. Le acompañé, pero me quedé afuera. Entonces apareció una chica que apuntó mi nombre y trató de animarme a participar. No me convenció, pero algunos días después, cuando estaba de viaje de prepromoción en Chile, mi papá me llamó para decirme que había sido preseleccionada para la competencia. Mi nombre había sido anunciado en TV”, recuerda la actriz.

Inicios de 1991. Por esa época el Perú vivía tiempos convulsionados. El terrorismo tenía a los peruanos en vilo y la hiperinflación nos había puesto contra la pared. El empresario Baruch Ivcher, en su afán de superar el éxito de sintonía del programa infantil de la competencia, “Nubeluz” (Panamericana TV), decidió adquirir para Canal 2 los permisos de “El show de Xuxa” hecho en Buenos Aires. Pero al no alcanzar el nivel de audiencia esperado, con el permiso de la producción argentina, optó por organizar el concurso “Buscando a la Paquita Peruana” y convocó para ello a Rochi Hernández, la productora de “Nubeluz”.

Con Hernández a la cabeza y Gian Marco Zignago y Mari Pili Barreda en la conducción, el espacio que empezó como un segmento y terminó con una hora de duración, reunió en un mismo escenario a decenas de talentosas jovencitas: Sofía Franco, Mónica Chacón, Patty Wong, Vanessa Robbiano, Fiorella Cayo, Rebeca Escribens, Jimena de la Quintana, entre otras.

“El programa comenzó en setiembre de 1991 y terminó en diciembre de ese mismo año. En el cásting participaron cientos de chicas, éramos un montón. Pero a la final llegamos solo 24. Fue una época hermosa, todas éramos muy amigas, nos queríamos, nos mandábamos cartas. Pasábamos varias horas en el canal, no queríamos regresar a nuestras casas. Todas íbamos acompañadas de nuestras madres”, señala Maricielo.

Recuerda, además, que por los pasillos de Canal 2 se rumoreaba que la ganadora del concurso iba a ser rubia, pues todas las Paquitas extranjeras tenían el cabello de ese color. Sin embargo ese bisbiseo desalentador no amilanó a la artista, que en lugar de ponerle freno a su participación, se esforzó aún más en demostrar su histrionismo.

“Berry, el coreógrafo de Xuxa que había venido al Perú para la elección de la Paquita peruana, me dijo que le gustaba como bailaba, pero sobre todo mi forma de sonreír. Me dijo que sonreía con los ojos”, rememora la popular Fanny Chuquisengo de “De vuelta al barrio”.

Maricielo Effio y Berry, el coreógrafo de Xuxa. (Foto: archivo personal de Maricielo Effio)

BUSCABAN TALENTO

Se presentaron al cásting 1300 aspirantes, de ellas 200 lograron clasificar y solo 24 llegaron a la final. Todas pasaron por pruebas de canto y baile. “Buscábamos una chica con talento, la belleza en este concurso pasó a segundo plano. Hay que tener en cuenta que la ganadora iba a representar al Perú afuera, tenía que estar preparada. Coco Tafur se encargo de darles clases de música y Charlie del Castillo de coreografías”, señala Rochi Hernández.

La escenografía, que mantuvo las ‘x' de Xuxa, estuvo inspirada en símbolos arquitectónicos de diferentes partes del mundo, como Macchu Pichu, La Torre Eiffel y La Estatua de la Libertad. Todo fue moldeado en espuma y diseñado por Lucio Torres.

Con el lanzamiento del programa, se anunció también la visita de la presentadora brasileña a nuestro país. Sin embargo, su llegada no llegó a concretarse. “En el Perú se vivía una época de terrorismo, no teníamos las condiciones como para que viniera, hubiese sido peligroso”, añade la creativa.

LA ELECCIÓN

Han pasado casi tres décadas desde que Maricielo fue elegida Paquita peruana. La actriz recuerda ese momento como si hubiese sido ayer y no puede evitar emocionarse al hablar de ello.

“Ese momento fue fuerte, casi me muero porque él (Berry) hace una jugada, la misma jugada que hace en todos los países. Primero se pasea de punta a punta, luego se queda varios segundos en la mitad y al final coloca la corona. Ese día no quería despertar. Pensé que estaba en un sueño. Ha sido la más hermosa experiencia que he vivido, la recuerdo con mucho cariño y la guardo en mi corazón como un tesoro”, señala.

EL ENCUENTRO

Tras ganar el concurso, Maricielo viajó a Argentina para conocer a Xuxa y sumarse al elenco de ‘Paquitas’. Durante casi dos meses, la figura peruana laboró al lado de la popular ‘Reina de los Bajitos’ en países como Argentina, Brasil y España.

“Como ganadora del programa pude conocer a Xuxa y trabajar casi dos meses con ella. Me pagaron 4,500 dólares. Fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Otro de los premios era tener un programa infantil propio, pero eso no se llegó a concretar por el atentado terrorista que sufrió Canal 2 en 1992. Fue una desgracia, terrible, se truncaron todos los proyectos del canal”, manifiesta Maricielo.

El primer encuentro entre la Paquita peruana y la presentadora de 57 años fue en Argentina. “Apenas me vio me sonrió y no dejó de sonreírme. Era altísima, rubia. Bailé para ella. Fue un momento mágico que nunca olvidaré. Me dijo que me quería y que no me pinte el cabello. Trabajé con ella en Telefe de Argentina, O Globo de Brasil y Telecinco de España. En este último país, además, tuve la oportunidad de conocer a Michael Jackson”, recuerda Maricielo.

Maricielo y Xuxa en Argentina. (Foto: archivo personal de Maricielo Effio)

LEGADO

Cuando acabó el concurso, Rochi acordó con Ivcher crear un taller de talentos en la TV peruana con las 24 finalistas del concurso y algunos chicos que fueron elegidos a través de un riguroso cásting. A los participantes se les preparó durante un año y medio en actuación, canto baile, expresión corporal y conducción.

“Fiorella Cayo, Rebeca Escribens, Sofía Franco, Maricielo Effio, Patty Wong, Vanessa Robbiano, Carlos Thorton, Sandro Mozante, Renato Rossini, Gustavo Mayer, Fabrizio Aguilar y Héctor Rodríguez entraron al mundo del espectáculo. Fue a través de este valioso taller donde pudimos canalizar el deseo de estos jóvenes talentos de convertirse en profesionales de la TV”, remarca Hernández.