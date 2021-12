No cabe duda el programa tiene un gran elenco de lujo y un guion muy bueno que podría compararse con El Padrino, pero Caracol prefirió repetir Nuevo rico, nuevo pobre y no la exitosa novela de Dago García, muchos de los televidentes se preguntan cuál fue el motivo por el cual el canal dejó de transmitirlo, y en esta nota despejaremos la duda.

Aún no se sabe el porqué Caracol, no ha vuelto a transmitir la novela que consagró a Dago García como uno de los guionista y productores mas importantes del país: La saga, negocio de familia. La novela fue estrenada en el año 2004 y se convirtió en una de las telenovelas de ficción histórica más consagradas del país. Con ella, Dago García rompió todos los esquemas de las historias que hasta ese momento se habían contado a través de la televisión nacional y conquistó a la audiencia que desde el primer momento la hizo dueña del rating.

¿DE QUÉ TRATA LA SAGA?

La historia se centraba en la vida de los Manrique, una familia que por decisiones erróneas era perseguida por una maldición “Ningún varón de los Manrique morirá de viejo” y fue protagonizada por actores de lujo como Robinson Diaz, Diego Cadavid, Frank Ramírez o Flora Martinez.

Y aunque a través de la redes sociales, muchos televidentes la piden a gritos, Caracol no ha querido repetirla en señal abierta, siendo esta una de las pocas novelas exitosas del canal que no se ha vuelto a repetir desde su final en el año 2005. La razón no se sabe, pero para la audiencia es una estrategia del canal para tener suscripciones a su plataforma Caracol Play, ya que es la única plataforma donde se pueden encontrar todos los episodios completos de la telenovela de Dago García.

