La periodista Carla Tello compartió con sus fanáticos de Instagram la noticia de que perdió 18 kilos de peso, y aclaró que no recurrió a ninguna operación, sino en base de ejercicios y buena alimentación.

En su cuenta personal de Instagram, la conductora de Canal N contó que todo inició en diciembre de 2019, fecha en la llegó a su máximo peso a causa de sus malos hábitos alimenticios.

“En diciembre del 2019 había llegado a mi peso máximo sin darme si quiera cuenta. Los antojitos, las salidas, la ansiedad, habían hecho que tenga pésimos hábitos alimenticios. Pensé que hacer dieta era un ‘sacrificio’ de un mes. Y cuando no llegaba a mi peso deseado ‘pecaba’ con más fuerza”, escribió Tello al inicio de su mensaje.

“Siempre pensé que jamás llegaría a mi peso de la universidad y que ya estaba condenada a verme mayor de lo que realmente soy. Pero cuando se me cambió el chip, aprendí a comer, a hacer ejercicio y a relacionarme mejor con la comida ocurrió el “milagro” que esperaba (antes pensaba que través de pastillas y dietas mágicas). Llegué a mi peso universitario, volví a sentirme yo”, agregó.

Finalmente, la periodista enfatizó que no se sometió a ninguna operación para bajar de peso ni recurrió a pastillas.

“Me empezó a quedar ropa que me resistía a botar y hoy boto mi ropa de gordi que no quiero ver más. Por enésima vez, no me operé, sólo estoy en el aprendizaje de comer sano desde enero de este año. Ya voy casi 18 k menos, comiendo buenazo”, finalizó.

