Carlos Alcántara, protagonista de “Asu Mare”, reveló que los personajes que interpretó en las sintonizadas series peruanas "La gran sangre" y "Broders" estuvieron inspiradas en populares personajes de la televisión y el cine internacional.

En entrevista con el segmento “Chocahuarique” del programa “Estás en todas”, el actor explicó que 'Dragón' de "La gran sangre" fue un tributo al maestro de las artes marciales Bruce Lee. Dijo, además, que 'Charly' Gonzales hace alusión a Starsky, personaje de la sintonizada serie estadounidense de los años 80, "Starsky y Hutch".

"A Aldo Miyahsiro y Jaime Carmona (director de ficciones) les hablé de mis ganas de querer hacer un tributo a mi ídolo de las artes marciales, Bruce Lee. Luego de ello comenzaron a escribir y crearon 'La gran sangre'. Después aparece 'Broders' y ese es mi tributo a 'Starsky y Hutch'", comentó Carlos Alcántara.

Carlos Alcántara en entrevista con "Estás en todas". (Video: América TV)

En otro momento de la entrevista, el actor nacional se refirió a "Asu Mare". Contó que empezó como un unipersonal que fue llevado al teatro por más de 5 años. Dijo que fue Miguel Valladares, gerente general de Tondero, quien le dio la idea de llevar su obra a la gran pantalla.

“Empecé con la idea de hacer mi unipersonal. Un día ‘Pochi’ Marambio estaba en mi casa y me acerqué para que me ayude a ver qué podía hacer en mi unipersonal, me dijo que haga una lista. Esa misma noche empecé a escribir lo que quería hacer y puse: ‘quiero cantar, bailar, zapatera, imitar, hacer como Rafael, tocar instrumentos, etc’, me salieron como 60 cosas. Luego, miré y dije: ‘Asu Mare’”, contó el popular ‘Cachín’.

“Volví a revisar la lista y vi que mi mamá estaba presente. ‘Asu Mare’ era decir que era para mi mamá y a la vez era una expresión de sorpresa, así que empecé por el título. Se convirtió en una obra que duraba 3 horas y media. Duró 5 años y luego Tondero empezó a producirme las funciones, con ellos me fui a Japón y Estados Unidos”, reveló el actor.

Tras el gran éxito en las tablas, empezó la idea de hacer la película sobre la vida de Carlos Alcántara. Sin duda, esta producción superó todas las expectativas de los realizadores.

“Nosotros esperábamos medio millón, pero en las primeras dos semanas ya estaba en 700 mil espectadores, la tercera llegamos al millón y fue genial”, reveló Carlos Alcántara.

Sobre sus inicios en la pantalla chica, 'Cachín' dijo que empezó como extra en la recordada serie “Barragán” y que luego volvió al teatro para realizar obras infantiles.

“Mi primera aparición en televisión fue en ‘Barragán’, después hice teatro para niños con Ana María Jordán… Mi primera vez como conductor fue en ‘Yan Ken Po’, programa para niños con Johanna San Miguel, ella había hecho "Carmín" y después se volvió dark y estaba de novia con Pelo Madueño”, recordó Carlos Alcántara.

“Esa chica es la más fiel en amistad que conozco, es mi hermana y la quiero mucho”, añadió el actor al referirse a Johanna San Miguel.