Fue la foto que lanzó miles de especulaciones. En la imagen, difundida por la cuenta de Instagram del comediante Carlos Álvarez, se puede ver al comediante en una oficina de ATV junto al productor Ney Guerrero y su colega Jorge Benavides. ¿El regreso de “El especial del humor”? ¿Un nuevo proyecto? Las teorías se volcaron a las más remotas posibilidades.

Para aclarar la cuestión, El Comercio habló con el propio Carlos Álvarez, quien nos aseguró que el encuentro entre ambos humoristas fue un hecho fortuito, aunque no descartó completamente que haya posibilidades de que puedan volver a trabajar juntos.

“Lo vemos muy difícil, porque él (Jorge Benavides) ya ha hecho su carrera y yo también la mía, cada uno en su programa, y hace muchos años porque no estamos juntos”, señaló Álvarez. “Pero bueno, se puede decir que las puertas nunca están totalmente cerradas y dio esta casualidad, que para muchos seguidores fue una feliz coincidencia, porque no da nos dejan de bombardear con mensajes que quieren que vuelva ‘El especial del humor’”.

Foto del encuentro entre Carlos Álvarez (izquierda), Ney Guerrero (centro) y Jorge Benavides que desató las especulaciones del regreso de "El especial del humor". / Carlos Álvarez

Lanzado en 2003 por Latina, “El especial del humor” fue uno de los programas humorísticos más importantes de su época, tocando con comedia la muchas veces deprimente realidad nacional en temas como la política, el fútbol y la farándula. Carlos Álvarez y Jorge Benavides hicieron dupla hasta el 2011, cuando Álvarez renunció al programa por circunstancias con la cadena televisiva, terminando lo que muchos consideraron la mejor época del show, que duró tres años más.

A pesar no querer confirmar nada, Carlos Álvarez mantuvo abierta la posibilidad de que podría haber una sorpresa pronto. “Lo único que te puedo decir es quién sabe. No te puedo asegurar algo, porque caería de irresponsable, pero puede ser que haya una sorpresa en las próximas horas”, afirmó. “Creo que él (Jorge) se mostró dúctil a una posibilidad. Y yo aprecio mucho su trabajo, es un gran profesional. Hemos trabajado 8 años y medio juntos, que no es poca cosa, es como un matrimonio.”

Carlos Álvarez resaltó que tanto él como Jorge Benavides se encuentran felices en sus respectivos canales y reveló adicionalmente, y muy aparte de la posible sorpresa que insinuó, que ambos han conversado de aparecer como invitados en sus programas.

Apoyo a los niños con cáncer

Carlos Álvarez también reveló que estará presente este 3 de septiembre en el centro comercial Minka como parte de una colecta a favor del Albergue Casa Magia, una entidad que apoya a los niños con cáncer. Los asistentes podrán tomarse ‘selfies’ y pedirle a autógrafos al artista y, más importante aún, apoyar a esta organización sin fines de lucro que posibilita el tratamiento a pacientes de cáncer sin importar sus circunstancias económicas.

Y para aquellos que lo quieran ver en cuestiones más de su profesión, Carlos Álvarez señaló que tendrá presentaciones el 8 y el 15 de septiembre en la Estación de Barranco, mientras que el 10 del mismo mes se presentará en el auditorio de la Universidad de Piura.