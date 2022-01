Conforme a los criterios de Saber más

José José siempre ha estado presente en la vida de Carlos Burga. La primera vez que el imitador de “Yo soy: Grandes Batallas Internacional” conectó con el romanticismo del ‘Príncipe de la Canción’, tenía siete años: miraba el ocaso, de pie, por la ventana de su habitación en Ferreñafe, cuando oyó en la radio “Gavilán o Paloma”. “Fue un momento grandioso, mágico, inolvidable”, asegura el músico peruano. Desde entonces, le rinde homenaje con sus interpretaciones. “ Me dio todo, solo faltó que me dé un abrazo ”, asiente, mientras muestra con visible emoción el tatuaje que tiene en el brazo en honor a la estrella mexicana.

“ José José es alguien demasiado importante para mí, tanto como lo son mi madre, mis hijos, mi familia. Si tuviese otro hijo, le pondría su nombre porque le tengo demasiado cariño, es mi hermano . En 2013, cuando gané ‘Yo soy’ tuve la oportunidad de conversar con él vía zoom, gracias a una conexión que hizo Latina. Aquella vez estaba contento, me agradeció por interpretar sus temas, por darles vigencia, era un hombre muy sencillo. La segunda vez que hablamos fue por teléfono, su voz ya estaba deteriorada, pero fue una conversación amena, especial, que guardaré para siempre”, destaca el bicampeón del programa de imitación de Latina.

Carlos Burga ganó por primera un concurso interpretando los temas de José José en 1984, en "Trampolín a la fama". (Foto: Latina / Difusión)

¿Qué te dijo en esa segunda conversación?

Quería seguir viviendo y cantando a pesar de que ya no llegaba a las mismas notas . Pero la interpretación que tenía era tan grandiosa que a la gente no le importaba que no tuviera voz, igual iban a sus shows. Ese día justo estaba haciendo un contrato para una presentación en México, tenía muchas ganas de hacer cosas, de seguir, de no parar.

¿Desde cuándo interpretas las canciones de José José?

Desde que tenía siete años. Un tío que sabe mucho de música me preparó, me llevó al coro de la parroquia, luego a festivales donde competí con personas mucho mayores que yo. Siempre quedaba en segundo lugar. La primera vez que gané fue en ‘Trampolín a la fama’, en el Coliseo Amauta. Gané interpretando ‘Lo pasado pasado’. Recuerdo que me dieron 24 millones de soles. Fue en 1984, antes de que salieran los intis.

¿Qué hiciste con el dinero que ganaste?

Pagué la operación de mi madre, como estaba propensa a tener cáncer, tenían que retirarle el órgano que estaba afectado. Eso fue lo más grande e importante que he logrado en la vida. Ella, mi nieto y mis hijos son mis alicientes. Mis tres hijos siempre están pendientes de mi carrera musical, me apoyan, me dan aliento para salir adelante y minimizar algunos comentarios que tratan de destruirme anímicamente.

¿Te refieres a los comentarios de César Osorio, el imitador de ‘Axl Rose’, que te acusó de gozar de favoritismo en el concurso y minimizó tu talento artístico?

Lo que te voy a decir, César lo sabe y no me va a dejar mentir. La última vez que fue al programa a retarme, le dije: “Qué te pasó, te mandaste con todo”. Me respondió: “Lo hice porque sé que tienes correa y sabes que yo vivo de las redes sociales”. Le pedí que no tocara a mi familia. Me dijo que no lo hace, luego me dio una palmada en el hombro y se fue. Hay gente que me escribe para contarme que él en su grupo de WhatsApp incita a sus fans a que me escriban en mis redes.

El 2013, ganaste “Yo soy”, y un año después, “Yo soy: campeón de campeones”. ¿Qué te motivó a volver a competir esta vez?

“Yo soy” se ha convertido en “Trampolín a la fama” y Ricardo Morán es un Augusto Ferrando. Es la vitrina más grande que tenemos todos los artistas para promocionarnos porque aquí somos los protagonistas. Que me inviten a casi todas las temporadas me ha llevado a seguir trabajando.

¿Cuánto años llevas imitando a José José?

Un poco más de ocho años, desde la primera vez que participé en “Yo soy”, el 2013.

¿Cómo llegaste a la competencia de “Yo soy” por primera vez?

Antes de llegar al programa trabajaba en una empresa minera, en Cajamarca, como perforista, operador de una máquina perforadora. Pero hubo un conflicto minero con las comunidades y cerraron las operaciones. Luego trabajé en una empresa constructora y en el Ministerio de Energía y Minas con el exviceministro Guillermo Shinno. A él le encantaba la música de José José, su canción favorita era “No me digas que te vas”. Siempre me decía que me presente a “Yo soy”. Él me animó.

¿Cómo ves la competencia en esta temporada internacional?

Está bastante reñida porque hay participantes de otros países. Quiero ganar, pero soy consciente de la situación, mi meta es llegar a la final. Y a toda esa gente que pierde su tiempo amenazándome que me van a hacer bullying para que me retire del programa, les digo que sinceramente sus amenazas no me interesan.

Carlos Burga, imitador de José José en "Yo soy: grandes batallas internacional". (Foto: Latina / Difusión)

¿Está en tus planes iniciar una carrera propia como Carlos Burga?

Cuando salí de “Los cuatro finalistas” intenté cantar otros temas, pero la gente me pedía canciones de José José. Qué puedo hacer ante eso. Además, con mis imitaciones contribuyo a que las nuevas generaciones conozcan al cantante más grande que ha existido en el mundo. Y tengo un proyecto que ya está en camino bajo la producción de Tony Succar. Él y su padre muy amablemente me están apoyando a grabar mis canciones como Carlos Burga.

¿Qué representa José José en tu vida?

Es todo para mí, está presente en cada canción que hago, y aunque suene un poco cursi, cuando salgo al escenario, yo me creo José José, me creo el más grande.

¿Qué te ha dado José José?

Me ha dado todo, solo faltó que me dé un abrazo. Por eso nunca me cansaré de rendirle homenaje. Hace un mes y medio me hice un tatuaje en su honor: me tatué en el brazo su rostro y el logo que se ve en el escenario del Teatro Ferrocarrilero, el día que cantó “El Triste”, en 1970. Todavía está inconcluso, son tres sesiones, falta una. En mi corazón sigue vivo, para mí nunca morirá.

Carlos Burga le rinde homenaje a José José con este tatuaje de su rostro. (Foto: Carlos Burga)

El imitador de José José es uno de los favoritos de “Yo soy: Grandes batallas internacional”, programa que se encuentra en su etapa final. Actualmente comparte la silla de consagrados con los imitadores de Celia Cruz, Sandro y Menudo.





