Reencontrarse con el pasado. El actor peruano Carlos Solano está contento y agradecido por regresar a la novena temporada de la exitosa serie “Al Fondo Hay Sitio” como Felix ´Juelix´ Panduro. Él confiesa que, durante todos estos años, le ha mantenido un especial cariño a su personaje, al igual que los televidentes que lo siguen apoyando.

En diálogo con El Comercio, Solano señaló que la propuesta llegó de manera inesperada, pero no dudó en aceptar. Además, reveló el vínculo personal que tiene con ´Juelix´ gracias a un familiar. Aquí te dejamos todos los detalles.

—Después de 5 años, ¿qué es lo que te anima a aceptar retomar el proyecto de “Al Fondo Hay Sitio”?

Estaba misio, estaba haciendo mi taxi y por eso (risas). No, todo me motivó. El elenco, la historia de “Al Fondo Hay Sitio”, mi personaje. No había nada que no me motivara en realidad, todo es grandioso aquí. Así que yo feliz acepté y aquí estamos, para seguir otros 8 años más (risas). No, mentira. Todo lo que tenga que ser.

—En redes sociales, el público ha manifestado el gran aprecio que le mantienen a tu personaje de “Juelix”, quien sacó muchas sonrisas durante años...

La gente me ha dado mucho cariño. Más de lo que hubiera imaginado. Siempre me pedían saludos. Conforme pasaba el tiempo desde que terminó “Al Fondo Hay Sitio”, cada vez me pedían más. El cariño hacia mí, hacia mi personaje, crecía. Trataba de retribuirles. Les mandaba un montón de video saludos. Incluso me preguntaban cuando cuestan porque hay algunos actores que cobran. Los he enviado con mucho cariño y lo seguiré haciendo mientras pueda para corresponder ese cariño que ha aumentado a través de redes sociales. Espero que siga así.

—En esta temporada, ¿tu personaje será un alma libre? ¿o intentará regresar con la ´Teresita´? ¿Qué rumbo tomará?

El Juelix, “un alma libre”, suena bonito. Yo creo que a él lo han concebido de esa manera los guionistas, un alma libre, que a veces no se olvida del cariño hacia la Teresita (Magdyel Ugaz) e intenta reconquistarla, pero al final de cuentas parece ser un alma libre.

—Como todo puede suceder en la serie, ¿crees que ´Juelix´ se podría volverse un aliado de la familia Maldini? ¿o se mantendrá fiel a los Gonzales?

En cuestión de negocios, me conviene con los Maldini, pero mi corazón está con los Gonzales, con la Tere y la Charito que me da comida. Son los Gonzales, Juelix es del pueblo. Por supuesto, siempre con ellos.

—¿Cómo retomar y mantener el éxito que tuvo “Al Fondo Hay Sitio”?

Ahora pues. Al menos, al principio, la gente va a tener la curiosidad de saber qué sucede, qué pasa con los que no están, cómo serán los personajes nuevos. Al inicio de todas maneras va a haber una buena audiencia que yo estoy convencido, confiado de que se va a mantener por la calidad del guion que yo sé que es buena. Así que por ahí no vamos a soltar al público.

—¿Qué significó para ti volver a interpretar a ´Juelix´ para esta novena temporada?

Siempre es una alegría (volver a mi personaje). Yo estoy estrechamente vinculado al ´Juelix´ porque en realidad este personaje es de la selva. Yo no soy de la selva, pero mi madre sí lo es. Por ahí viene la cosa. Hacer de selvático, hacer de ´Juelix´ es un poco homenajear a mi madre y a su tierra. Entonces, para mi es un gran honor y un cariño personal.