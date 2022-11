Carlos Vílchez continúa negando su pase a América Televisión, a pesar que -durante la preventa de dicho canal, que se realizó el último jueves- la propia Maria Pía Copello confirmó que sería su compañero en el programa que se estrenaría el próximo año en el horario del mediodía.

“¿Yo en algún momento he dicho que me voy de ATV? Yo no lo he dicho, Magaly lo ha dicho… Mientras yo no lo digo… Todavía no me voy, yo estoy acá. (¿El otro año?) Nada, pertenezco al canal, así que estoy tranquilo”, dijo ante la consulta hecha por una reportera de “Magaly TV: La Firme”.

“No tendría por qué de un paso al costado porque a mí me tratan bien, si me trataran mal yo doy un paso al costado ‘en una’. Yo estoy contento de estar con Jorge (Benavides) una amistad de 38 años así no más nadie la tiene, pero si yo cambio de camiseta yo mismo lo voy a decir, me voy a encargar, te lo aseguro”, señaló tajante.

Magaly Medina no pudo evitar cuestionar sus declaraciones y criticar su cinismo. “Es elocuente. Yo hasta escucho eso y le creo (…) Pero se va a cambiar de camiseta y es vox populi. Yo no hablo de chisme de pasillo del canal, hablo porque los ejecutivos del canal así me lo han dicho, me lo han corroborado”, precisó la ‘Urraca’.

“No es que estoy agarrando un chisme que alguien me lo contó, no. Pero Vílchez sigue negándolo y que va a decir a fin de año, a fines de diciembre (…) Nadie dice que uno se cambia de camiseta porque está molesto, fastidiado, o porque se pelea con alguien”, agregó.

En ese sentido, la periodista recordó las razones que ella tuvo para -en algún momento- cambiarse de canal. “Yo me he cambiado de canal cuando no he encontrado más cosas que hacer, o los proyectos que me ofrecían no me interesaban o porque ‘por mi mejoría mi casa dejaría’. Así es este negocio, así son todos los trabajos”, indicó.

¿Qué dijo Maria Pía Copello sobre Carlos Vílchez?

Tras confirmar que regresará a la conducción acompañada de Carlos Vílchez en el programa del mediodía que América TV alista para el próximo año, Maria Pía Copello dijo sentirse entusiasmada en esta nueva faceta y a pesar de no haber trabajado antes con el comediante, indicó que tienen buena conexión.

“(¿Trabajaste con él antes?) No, pero nos llevamos súper bien, hay bastante química cuando lo he visitado en sus programas, cuando hemos hecho algo, siempre ha habido una bonita relación y yo le festejo todo porque me hace reír, es muy gracioso”, acotó.

Asimismo, contó que “cuando me dijeron que él iba a ser el acompañante me pareció espectacular y dije qué bonito porque además a mi me encanta el humor y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tratar de llevar eso a los hogares, entretener de otra forma, siempre con mucho humor”.