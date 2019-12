La boda de Edison Flores y Ana Siucho fue transmitida por Latina y más de un detalle se robó la atención de los televidentes. Uno de ellos fue el que protagonizó Cathy Sáenz con la flamante novia durante una entrevista.

Tras terminada la ceremonia en la iglesia, Cathy Sáenz fue la encargada de entrevistar a Ana en su vehículo. “Miren el anillo, la alianza. Hermoso, y las flores, el bouquet, increíble”, dijo la figura de Latina al iniciar la conversación.

Ante ello, la esposa del volante de la selección peruana manifestó que el bouquet le pertenecía a Sáenz pues ya se lo había prometido.

“Lo voy a tocar, nada más, para que me des la suerte. Así sí me caso, tú dijiste ‘se lo voy a dar a Cathy Sáenz’, así que me lo voy a llevar después. Igual te lo dejo o me lo puedo llevar”, respondió emocionada la figura de Latina.

En redes sociales, el nombre de Cathy Saenz se volvió tendencia tras recibir el bouquet de la esposa de popular “Orejitas”, pues muchos no vieron con buenos ojos que se quedará con las flores de la novia.

La exproductora “Esto Es Guerra” restó importancia a las críticas y le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a Ana Siucho por el detalle; sin embargo, bloqueó los comentarios.

“Emocionada hasta las lágrimas, para mí esto es más que un bouquet de bodas, es una muestra de cariño de una pareja que admiro y quiero. Gracias de todo corazón. @ana_siucho53 gracias por este detallazo, te pasaste. Agradecida contigo hasta el final. Solo desearles a ti y a @edisonflores1020 una vida llena de paz y amor, que Dios los acompañe en este camino. EL PERÚ LOS AMA”, escribió junto a la fotografía donde la vemos presumiendo el obsequió de la esposa de Edison Flores.