Cathy Sáenz en el programa “Mujeres Al Mando” no puedo evitar quebrarse al referirse a las críticas que recibió en redes sociales por su participación en la boda de Edison Flores y Ana Siucho.

La figura de Latina señaló que estar a cargo de la conducción en vivo del matrimonio del futbolista “marcó un antes y después" en su vida; sin embargo, ese momento se vio empañado por la ola de cuestionamientos que recibió, y precisamente por ese motivo decidió romper su silencio.

“Si bien el sábado viví un momento importante en vida, que marcó un antes y después en mi etapa de conductora, también se vio dañado, yo no me pronuncie antes y ha sido un error, nosotros tenemos que parar. Si hay algo que deseo para este 2020 es que las mujeres puedan estar muchos más seguras, que puedan hacer y expresarse de una manera libre, no puede ser posible que nosotras sigamos siendo acosadas a través de cualquier medio y no decir nada”, sostuvo.

A pesar que dijo expresamente su nombre, la exproductora “Esto es guerra” dejó entrever que el odio que recibe de la gente es incitado por Rodrigo González e indicó que ahora la gente la llama “la chusca Sáenz”, tal y como en algún momento el expresentador de “Válgame Dios” se ha referido a ella a través de sus redes sociales.

“He recibido muchos insultos de gente que no me conoce y que está siendo incitada por el odio de otra persona. Yo antes era llamada ‘Candy Mamacha’ y ahora soy llamada ‘La chusca Sáenz’”, dijo llorando.

En otro momento, Cathy confesó que hasta se han conseguido su número personal y recibe mensajes amenazantes de muerte. “Se han conseguido mi número personal y me escriben a través del whatsapp y mensajes de textos amenazándome de muerte a mí y mi familia”, contó sollozando.

Finalmente, la conductora de “Mujeres Al Mando” recordó que ya le ganó un juicio a Rodrigo González y ahora va a iniciar uno nuevo. “No voy a quedarme callada, no voy a permitir que esto pase. Esto es violencia contra la mujer, ya hice un juicio que ya gané y voy a seguir porque quiero ser una mujer feliz. Mis padres me enseñaron a amar y a ser medida en la crítica y grande en el halago. Y no es justo que una persona cree odio”, sostuvo.

Cathy Sáenz rompe en llanto por ataques recibidos en redes sociales (Video: Latina)