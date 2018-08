El periodista César Hildebrandt cumple hoy 70 años. El reconocido comunicador tiene una importante trayectoria como entrevistador, en los diferentes espacios en los que ha laborado. Aquí hacemos un repaso de sus entrevistas televisivas más comentadas.

César Hildebrandt vs. Genaro Delgado Parker

El periodista se quejó de haber sido censurado durante dos días, y responsabilizó al fallecido empresario televisivo Genaro Delgado Parker, quien desde Miami aseguró que se trataba de problemas técnicos por renovación de equipos. Tras una álgida entrevista por teléfono, César Hildebrandt decide renunciar en vivo y frente al hijo del broadcaster, Gustavo Delgado.



César Hildebrandt vs. Alan García

El ex presidente Alan García acepta ser entrevistado por Hildebrandt tras la renuncia de Alberto Fujimori, y su regreso al Perú para postular a la presidencia en 2001. En esta conversación, el periodista increpa la crisis económica en la que sumió al país durante su primer gobierno, a finales de los años 80. El candidato termina reconociendo sus errores, aunque César Hildebrandt comenta que no votará por él.



César Hildebrandt conversa con Mario Vargas Llosa

El entonces candidato a la presidencia Mario Vargas Llosa es entrevistado en el programa "En Persona", en 1990, a dos días de las elecciones. Durante la conversación, el escritor reconoce que se sentiría muy contento de ganar el premio Nobel de Literatura, galardón que recibió años después.



César Hildebrandt conversa con Jaime Bayly

Hildebrandt visita el programa de Jaime Bayly para comentar el rescate de los rehenes de la embajada de Japón, tomados por el grupo terrorista MRTA, de 1996 a 1997. El encuentro es una oportunidad para que ambos hablen de la historia política del Perú de los últimos 15 años. Además, se abren los teléfonos para que se hagan preguntas del público.



César Hildebrandt conversa con Marco Aurelio Denegri

Marco Aurelio Denegri entrevistó a César Hildebrandt en su programa "La función de la palabra" en el año 2015. Además de conversar sobre la cultura y la falta de ella en televisión, comentaron sobre los cuatro "ismos": el facilismo, el superficialismo, el inmediatismo y el fragmentismo que trajo la sociedad informática y la era digital.