"El valor de la verdad": 'La Chilindrina' será la próxima invitada del programa | VIDEO

"El valor de la verdad" tendrá este sábado su edición más inusual. ¿Se imaginan la presencia de uno de los integrantes de la recordada vecindad del "Chavo" en el set de Beto Ortiz? Pues bien. María Antonieta de las Nieves, recordada por darle vida a 'La Chilindrina', aceptó el reto.

"Este sábado, como todos los sábados, le traemos los mejores chismes de la vecindad. ‘La Chilindrina’ en ‘El Valor de la verdad’. Fíjate, fíjate, fíjate", escribió Ortiz en su cuenta de Instagram.

En el video, La Chilindrina confirma su presencia con cierta cuota de humor y asegura que habrá mucho “chisme” y finaliza su anuncio con una risa macabra.

"Este sábado no se pueden perder 'El valor de la verdad'. Sí, voy a estar en el programa y va a estar bien divertido. Me dicen que me tengo que sentar en un sillón rojo", señala el recordado personaje de la vecindad del “Chavo”.

Un detalle a tomar en cuenta es que en ningún momento de la promoción del programa se habla de María Antonieta de las Nieves, quien da vida a “La Chilindrina”. Esto genera dudas sobre la seriedad de las preguntas debido a que se trata de un personaje infantil.

Respecto a “El valor de la verdad”, en las últimas ediciones pasaron personajes como Leonard León y Laura Bozzo. En el caso de la polémica conductora, esta quiso impedir la emisión del programa, pero sus esfuerzos fueron en vano.