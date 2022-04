Tras una breve ausencia de tres meses para someterse a una delicada operación a la cadera, Ernesto Pimentel regresa este 23 de abril a la televisión peruana como su querido personaje de la Chola Chabuca. Lo hará este sábado a las 7 p.m. en su programa “El reventonazo de la Chola”, espacio de América Televisión que en octubre de este año cumple 15 años al aire.

Ha sido un raro descanso para la Chola Chabuca, personaje que alcanzó la fama tras aparecer en el programa “Sinvergüenza” de ATV a mediados de los 90 y que ha mantenido una presencia casi ininterrumpida en la pantalla chica con espacios como “Chola de miércoles”, “Más chola que nunca”, “Más Chola Latina”, “Hola Chola”, entre otros.

En conversación exclusiva con El Comercio, un recuperado y entusiasmado Pimentel nos cuenta sus actividades durante su reposo y sus planes a futuro. Porque la Chola Chabuca, nos asegura, sueña en grande.

—¿Cómo se siente tras su regreso?

Lo que ocurre es que a lo largo de mi historia, que van a ser ininterrumpidos más de treinta y tantos años, nunca he hecho una pausa, y quizás sea esa continuidad la que ha marcado la vigencia de mi personaje, pero que para mí ahora fue un desafío. Inicialmente mi idea era volver al mes, pero el programa de verano fue tan exitoso que yo decidí abocarme a otros aspectos como retomar mis clases de baile y de canto, todo vinculado a potenciar mis habilidades luego de la operación de prótesis de cadera.

Tras una exitosa operación a la cadera, Ernesto Pimentel regresa al set de "El reventonazo de la Chola". / Anthony Niño de Guzmán

—A pesar de que no estuvo frente a las cámaras, continuó trabajando en el programa. ¿Cómo fue la experiencia de laborar fuera del escenario?

Yo soy el director del programa desde el inicio, entonces esta labor no es algo ajena a mis actividades. Igualmente, la pandemia nos ha enseñado mucho y parte de este aprendizaje era que nuestros ensayos sigan siendo por Zoom dos veces por semana y que nuestras reuniones de producción sean una presencial y dos a través de la virtualidad, igualmente con los actores. Entonces, todas esas actividades he podido desarrollarlas, la verdad, cómodamente.

—Mariella Zanneti mantuvo vivo al programa en su ausencia como “El reventonazo de verano”, ¿quería saber cómo la eligió para hacerle la posta?

Mariella es mi compañera. Sigue siendo parte del grupo de personas que forma parte de mis afectos y dentro de eso incluso hay la posibilidad de estar juntas en el programa cuando ella quiera. “El reventonazo de la Chola”, y donde yo esté en general, siempre serán su hogar y fuera de cámaras tenemos una amistad que nos ha llevado a trabajar juntos en Italia y en EE.UU.

—¿Cómo se siente sobre la conducción de “El reventonazo” en su ausencia?

Estupendo. Porque “El reventonazo”, incluso con mi presencia, no es un equipo de líderes, sino un equipo colectivo. Aquí la pelota se la damos a quien puede meter el mejor gol.

Si bien la Chola Chabuca tiene los quince años de responsabilidad del show, este ha pasando de ser un espacio donde todo giraba en torno a ella para ahora ser un programa de humor donde somos un grupo de comediantes en el que, si un personaje lo va a hacer mejor y va a hacer reír mucho más, lo hará Fernando Armas, Manolo Rojas, Nadito, Marcela Luna o Jarrita, entre otros.

—¿Qué podemos esperar de la nueva temporada de “El reventonazo de la Chola”?

Son quince años donde van a ver lo mejor que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Lo que vamos a encontrar es un programa sin sobresaltos para la familia, donde estamos en constante y permanente evaluación en nuestros contenidos. Donde, si nos equivocamos, tengan la plena certeza de que enmendaremos con la ayuda de ustedes.

Nosotros somos un programa que tiene como principal ingrediente la música y es en función a esta que nosotros hacemos humor. Nuestros invitados por lo general son cantantes, sean de cumbia, salsa y del folclor, y es esa la fórmula que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de estos 15 años y que incluso hoy inspira a otros programas humorísticos.

—¿Y habrá quizás un episodio especial por los 15 años?

En octubre nosotros vamos caminando al aniversario y nosotros estamos prestos a celebrar. Creo que la pandemia y la vida nos está enseñando que debemos aprovechar cualquier oportunidad para celebrar la vida y el humor es una exaltación de ello. El humor es un acto sumamente inteligente, involuntario. No se puede hacer humor sin que tú me entiendas y sin que tú te identifiques. Por eso el humor también tiene responsabilidad de ser sensible y de no dañar al otros. El humor que daña no es buen humor.

—Ya nos acercamos a los 30 años desde el debut de la Chola Chabuca en la televisión. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

He dejado un poquito el humor y he asumido un poquito más la conducción. He dejado un poquito el baile y he cantado un poquito más. La idea de estos quince años, con mi cadera nueva, es juntarlo más todo eso.

—¿Y cómo se siente en torno a la Chola Chabuca?

Yo siento amor. Siento que la Chola muestra lo mejor de mí. A veces dicen que la Chola Chabuca es una chola que no existe, pero yo creo que el referente que tengo son las artistas vernaculares. Lo que sí te puedo decir es que la Chola me permite mostrar mis mejores habilidades, mis mejores sentimientos, y mi total admiración a la mujer del Ande y a los Andes en general.

Siento que tras los vestuarios, tras el cuidado, hay el hecho de que nunca se rían de la Chola Chabuca, sino con ella. Si tu me pones en estos 30 años de contexto, hace 30 años decir la palabra chola se tomaba como insulto, pero para mí siempre fue motivo de orgullo y por eso mi empresa se llama Cholo Éxito. Y estamos hablando de este concepto que hoy se valida.

La Chola Chabuca es también un personaje que cuestiona: que si yo realmente fuese mujer, si realmente fuese chola, quizás no hubiera tenido el éxito que tengo en la televisión, en el humor, en la ficción, a lo largo de todo este tiempo. Pero ahora siento que hay mejores referentes de mujeres exitosas de los Andes, mucho mejores referentes. Aunque en el humor, en el contexto que yo he estado, yo he dado mi aporte.

—Algo de lo que siempre he tenido curiosidad es sobre el origen del nombre de la Chola Chabuca. Mi teoría es que fusiona los Andes con Lima al utilizar el nombre de Chabuca Granda, pero quería conocer la verdad de sus labios.

No estás equivocado, porque yo admiro y amo a Chabuca Granda, pero no es la referencia. Lo que pasa es que si tu vas un poquito hacia atrás, Chabuca se les dice a las Isabel como Camucha a las Carmen.

Lo que pasa es que en mí familia, como yo mido 1.80 metros y con tacos llego a dos metros, decir Chabuca y chabucona es como decir grandota, y ese fue el concepto.

Yo usé la palabra Chabuca por el hecho de ser grande, y eso ha sido también una diferencia, porque siempre trataron de mostrar lo andino como algo pequeño, chiquito. Era la empleada pícara, pero no era la dueña de casa; en cambio, la Chola Chabuca siempre ha sido la dueña no solo de la casa, sino del edificio y está en pro de conseguir su propio rascacielos.

Ernesto Pimentel le dio el nombre de "Chabuca" a su personaje por su altura. (Foto: USI / Mónica Palomo)

—Con personajes icónicos de ciertos artistas, el público a veces se pregunta dónde termina uno y comienza otro. Quería preguntar ¿qué tanto hay de Ernesto Pimentel en la Chola Chabuca?

Si Ernesto Pimentel tiene algo bueno, esto lo tiene la Chola Chabuca. Y todo lo malo, todo lo que no te pueda parecer, déjaselo al Ernesto, porqué él tendrá cómo resolverlo. El humor es como un líquido enorme donde yo pongo lo mejor de mi.

La Chola se ha convertido en una persona cercana a las audiencias. Cuando las personas ven a Ernesto, me dicen “cholita” y la verdad no sabes cómo el corazón... porque detrás de esta expresión hay años de historia, de camino. Hay cientos de aplausos, miles de risas, carpas de circos recorridas, teatros. Todo lo que yo he podido hacer, ¿no?

Estar con el ‘Chato’ Grados recorriendo el Perú con sus caravanas de los mañaneros, haber conocido a figuras internacionales como Shakira, Ricky Martin, Juanes, Olga Tañón, personalidades con las que he tenido la suerte de entablar una amistad, todo eso lo ha conseguido la Chola.

Hoy que todos hablan de Netflix, pero la Chola Chabuca trabajó en HBO, en Film & Arts, en E! Entertainment Television. Y todas estas plataformas que hoy las vemos como de otra forma, formaron parte de la historia que hemos construido. Más bien tengo distintos proyectos para volver a hacer diversos proyectos internacionales.

—Nos puede adelantar algo o esto todavía está en reserva

No, lo que pasa es que quiero que se concrete. Pero se que voy a estar en algunos festivales internacionales. Mi idea es volver al circuito del humor porque estamos viviendo una proliferación de los ‘stand ups’ donde uno expresa su verdad ante el escenario. Aunque mi propuesta es la de un personaje contando su verdad, siendo este tamiz, como en su momento tuvimos a ‘Virulo’ (Alejandro García Villalón) de Cuba y a Astrid Hadad en México.

Mi sueño es hacer mi stand-up en Netflix y si se trata de soñar, yo no sueño poco. Me han propuesto una película de la Chola Chabuca, una miniserie… pero mira, lo mejor de mí todavía no se ha dicho. Y lo peor tampoco

—El mal que lo aquejaba en su cadera era una condición crónica que sobrellevó por muchos años.

Lo que pasa es que es un tema de una articulación. Hay gente que en estos momentos le duele la rodilla y entiende cómo es vivir con ese dolor. Pero en mi caso suma el hecho que en mi trabajo, como el de cualquier actor, es una labor física de integrar tu cuerpo a tu trabajo cantando, bailando y trasladándose, independientemente de los tacos. Todo eso me generaba dolor.

Pero hoy la verdad es que tengo que decirle adiós al dolor y lo que le digo es bienvenido al desafío. Yo no me quiero quedar en caminar y bailar, yo voy a volar. Y me estoy preparando para el Circo de la Chola Chabuca 2022. No se si llegue a volar este año, pero volar es mi desafío.

—¿Qué lo llevó a decidirse a operarse finalmente en el 2021?

Por la Chola Chabuca, destruir a varios bailando por pura vanidad. Pero por Ernesto Pimentel poder cargar a su hijo, caminar la Loma Amarilla, ver la puesta del sol. Correr detrás de él y patear una pelota. No nos olvidemos que más tiempo paso en la intimidad de mi familia que frente al trabajo.

El trabajo es una parte muy importante, yo amo hacer esto, y detrás de mi preocupación por mi labor está mi gratitud por millones de peruanos que me han seguido a lo largo de mis espectáculos, tanto en vivo como en la televisión. Y yo no quiero defraudarlos, yo quiero mostrar por eso siempre lo mejor que puedo.

—Ahora que se encuentra en un periodo de recuperación, ¿está teniendo cuidados especiales?

Ahorita estoy nadando más. Estoy entrenando todos los días. Rosita es mi terapista. El doctor Pastor, quien me operó, ya me dio de alta. Le pregunto “Doctor, ¿y los tacos?” y él me responde “si tú ya estás entrenando con ellos”. Él ya sabe que me los pongo. Y mi prótesis está pensada en eso. Es una prótesis que tiene tántalo, que es un material muy flexible, cerámica y titanio o platino, usada por algunos deportistas en el mundo y que tiene una gran flexibilidad.

Pero mira, más importante que el producto en sí mismo, es tomar la decisión de ir a un buen profesional. En ese sentido, la gente que no le tenga miedo, no tienen por qué convivir con el dolor, que no le tengan miedo a las operaciones ni a los médicos.

El circo de la Chola Chabuca regresará este 21 de julio a Plaza Norte. (Foto: Difusión)

—Me comentaba antes de que seguiría El circo de la Chola Chabuca

Te garantizo que este año El circo de la Chola Chabuca estará en Plaza Norte. Es un espacio donde voy a celebrar en grande para este regreso. Estoy entrenando para ese gran espectáculo y traigo a artistas internacionales.

Es un momento para mí super importante porque quiero consolidar en mi carrera no solamente en mi circo, sino también dirigiendo otros espectáculos circenses. Yo a lo largo de este tiempo he sido jurado de festivales internacionales y mi idea es esa, seguir nutriéndose de circo, preparándome como empresario en el área circense. El 21 de julio te invito a mi debut.

—Leí un testimonio que escribió hace como 16 años sobre su experiencia con el VIH donde decía: “Yo he decidido no estar enfermo y hacer de mi vida un hecho productivo”. ¿Siente que ha cumplido la promesa que se hizo?

Yo siento que nunca he sido sobreviviente, yo soy una persona determinada a vivir. Y cada dolor, cada situación, la he convertido en un acto de resiliencia, de resistencia, de impulso y de certeza. Yo voy a poner todo lo que esté a mi alcance para alcanzar la meta de ser feliz, que no es solo hoy llegué a ser feliz, sino es permanente. Cada día ese es mi objetivo. Y te cuento que para mí nada me hace más feliz que vestir estas polleras, que maquillar mi cara, para dejar descubierto y desnudo mi corazón y mis ganas de hacer reír a la gente.