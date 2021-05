Pamela Franco sorprendió luego que en su reciente visita al programa “América Hoy” se animara a comentar sobre Isabel Acevedo. La pareja de Christian Domínguez aclaró que no tiene nada en contra de la popular ‘Chabelita’; sin embargo, reconoció que sí le molesta que sigan relacionando al padre de su hija con la bailarina.

El comentario de la participante de “El artista del año” vino después de que Janet Barboza le preguntara si le molestó que días atrás enlazaran con ‘Chabelita’ cuando Christian Domínguez estaba presente en el set.

“¿Te molestas con nosotros cuando enlazamos con ‘Chabelita’ estando Christian de colaborador?”, consultó Barboza. “Hay comodín ¿Quieres responder?”, acotó inmediatamente Ethel Pozo. Sin embargo, para sorpresa de los presentes, Pamela se mostró tranquila y dijo que sí quería responder a la interrogante.

“A mí, la señorita (Chabelita), me tiene sin cuidado, es un pasado y no existe para mí. Pero si me disgusta cuando le dan a algo que ya no tiene nada que ver y más cuando Christian ya está en otra etapa de su vida, tiene otra mujer. Respecto a esa persona, no tengo nada en contra, por si acaso”, dijo la también cantante.

Por otro lado, Pamela expresó su molesta con Janet Barboza por decir que Domínguez se ponía nervioso cada vez que realizaban un enlace con Isabel Acevedo en el programa.

“Me molesta cuando Janet dice ‘te pones nervioso’ porque la gente piensa que se pone nervioso porque siente algo, y uno no siente algo pasado y se puede incomodar porque sabe que lo estoy viendo o que lo está viendo su familia. Es algo incómodo”, puntualizó.

Pamela Franco sobre Chabelita

