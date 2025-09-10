Sebastián, hijo de Christian Yaipén, quien es vocalista del Grupo 5, debutó este martes 9 de setiembre como actor en la cuarta temporada de ‘Luz de luna’ (América TV), interpretando a la versión infantil del León de la Cumbia (André Silva).

Por ello, el cantante no pudo contener las lágrimas por la actuación de su hijo, que a sus ocho años, fue seleccionado tras un riguroso proceso de casting, según reveló Michelle Alexander, productora de la novela.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Christian expresó la emoción y el orgullo que sintió al ver a su hijo en pantalla, quien compartió escenas con la cantante, reina de la tecnocumbia, Rossy War.

“Hoy salió en ‘Luz de Luna 4′ y me la pasé llorando. Estoy muy emocionado y feliz por mi hijo, por su talento. Me puse muy sentimental” , declaró, añadiendo que le hubiera gustado que su padre, Elmer Yaipén, estuviera presente para compartir el momento.

De igual forma, Yaipén agradeció el apoyo del público, destacando la pasión de su hijo por las artes. “Me doy cuenta de que le gusta mucho esto y les agradezco también por el cariño”, afirmó.

¿Cómo fue seleccionado el hijo de Christian Yaipén?

Michelle Alexander, productora de ‘Luz de luna’, reveló que la elección de Sebastián para el papel fue un “reto”.

En declaraciones para “América Espectáculos”, relató que, tras varios castings sin éxito, recordó haber visto a Sebastián cantar junto a su padre en un concierto del Grupo 5.

Rossy War y Sebatián Yaipén

“Me acordé de la vez que fuimos al aniversario del Grupo 5 en el Estadio Nacional, cuando Christian llamó a su hijo a cantar, y comencé a buscar en redes y dije: ‘Él es’”, contó la productora.

Finalmente, Alexander contó que, el primer día de rodaje, “Sebas le dijo a su mamá que era el día más feliz de su vida”, añadiendo que “es un trome, va a ser un cantante de todas maneras y, si quiere ser actor, es súper talentoso”.

Sobre ‘Luz de luna 4′

‘Luz de luna 4′ se emite de lunes a viernes a partir de las 9:30 p. m. por América TV. Asimismo, el elenco de esta última temporada combina rostros experimentados con nuevos talentos.

Entre ellos destacan Marisol Aguirre, Juan Carlos Rey de Castro, María Grazia Polanco, Jesús Neyra, Salvador Ballón, Alejandra Saba, Fernanda Llanos y Thiago Vernal, quienes se suman a figuras ya entrañables para el público como Vanessa Silva, Liliana Trujillo, Alfonso Santistevan, Wendy Vásquez y Emilram Cossio.