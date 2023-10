No convencieron. Los actores Christian Ysla, Fiorella Cayo, Renato Rossini padre y su hijo, el tiktoker Renato Rossini Jr. fueron enviados a la noche de eliminación en “El gran chef: Famosos” tras no lograr preparar un platillo del agrado de los jueces.

En ese sentido, los participantes del concurso deberán competir para evitar ser eliminados del reality gastronómico. “La dimensión desconocido, los Rossini ya han pasado por ahí, al menos el junior. Yo con mis poderes maléficos voy a salir de esta eliminación como Munra, el inmortal”, dijo Renato padre.

“No sé qué se siente estar aquí, o sea que si mañana no paso, me voy”, comentó Christian Ysla. Por su parte, el comentarista deportivo Giancarlo Granda no tuvo la misma suerte ya que pudo pasar al quinto nivel de la competencia.

¿Qué platillo prepararon los famosos?

Como parte del reto por la noche de sentencia y por coyuntura nacional, los famosos prepararon un tradicional turrón de doña pepa, para ello, dividieron su trabajo en dos partes, en la primera mitad realizaron la miel y la masa, mientras que en la segunda hornearon el postre y ultimaron detalles.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.