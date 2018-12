"Combate": Gian Piero Díaz y el conmovedor mensaje que dio en la despedida del reality | VIDEO

Después de 8 años, “Combate” llegó a su fin. El programa se despide de la televisión peruana con la última batalla entre el equipo rojo y el verde; Gian Piero Díaz dio un emotivo discurso antes de iniciar la competencia.

“Hoy se entregan los uniformes, hoy es el último día que ustedes pueden disfrutar de estos equipos emblemáticos, es difícil, con Renzo (Schuller) hemos pasado una situación similar […] hoy termina ‘Combate’, es difícil, es complicado”, inició señalando Gian Piero Díaz.

Con respecto a los rumores acerca de “Combate”, el conductor del programa reveló que la despedida está bastante lejos de ser una mentira: “Mucha gente empezó a especular si esto no era realidad, pero no estamos mintiendo, de hecho, la historia de ‘Combate’ queda aquí, de hecho hay programas hasta el 28 de diciembre, pero hoy es el último día donde ustedes pueden ver estas dos formaciones del equipo rojo y del equipo verde, y la última vez que los verán enfrentarse como equipo en una competencia”.

Asimismo, continuó su discurso y dijo que desconoce los planes para el próximo año: “No sabemos qué va a pasar, no tenemos la menor idea, no va a seguir (‘Combate’), lo que sí sabemos es que no le vamos a cambiar de nombre, no vamos a hacer juego de tronos, no vamos a hacer retadores, no, acaba ‘Combate’ y no es broma”.

Si bien Gian Piero Díaz reconoció que anteriormente se despidieron como una estrategia publicitaria, esta vez no ocurre lo mismo: “Todo tiene su ciclo de vida […] haber llegado a cumplir 8 años de manera ininterrumpida es mucho. De alguna manera u otra hemos dejado huella, nos vamos contentos […] la única intención fue sacarles una sonrisa, me duele un montón”.

Gian Piero Díaz finalmente expresó que tiene sentimientos encontrados, pues es una situación definitiva.

El último programa de ATV inició a los 8:30 p.m. en medio de una gran expectativa por la gran final y se evidenció que todos los integrantes del reality están muy conmovidos.