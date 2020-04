En una coyuntura como la actual, en la que obligado por la cuarentena, el gobierno peruano implementó el programa “Aprendo en casa”, un proyecto de clases escolares virtuales para los alumnos de inicial, primaria y secundaria de los colegios públicos, un gran problema se pone en evidencia: la realidad educativa de los niños sordos del país.

En palabras de Isabel Rey, intérprete de lenguaje de señas del noticiero 90 Mediodía de Latina, es poco el avance por parte del Estado respecto a la visibilidad y trato, no solo de los niños sordos sino de todos los peruanos con discapacidad auditiva.

“Todavía no se entiende que las personas sordas deben aprender a temprana edad la lengua de señas. El estado no encuentra la ruta para trabajar con esta comunidad, tendría que reconocer la lengua de señas como una lengua originaria para poder promoverla, protegerla y hacer un estudio lingüístico, darle el verdadero estatus de lengua. Cuando el estado entienda eso mejorará la educación de las personas sordas”, sostuvo Rey en entrevista con El Comercio.

En esa misma línea, la Asociación de jóvenes sordos del Perú (ASJ) a través de un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, hizo un llamado importante al Estado.

“Reciban un saludo señor presidente y ministro de Educación. He visto que ya se lanzado “Aprendo en casa” en el canal 7. ¡Wow! Es una buena información para estudiantes y oyentes. Pero ¿Qué pasa con los estudiantes sordos? Quienes no están sintiéndose bien en este momento. Creo que deben recordar que existen niños sordos, incluidos en las escuelas de oyentes y ahora no están entendiendo porque falta algo. ¡La accesibilidad! Poner un intérprete de lengua de señas para que ellos puedan entender claramente...", se lee en el comunicado en mención.





Al igual que ASJ, la asociación de padres y amigos de la comunidad sorda del Perú (APAS), también alzó su voz y pide al Estado la accesibilidad que tanta falta hace.

“La incidencia de la Comunidad Sorda logró que la información transmitida a través de diferentes medios de comunicación sea accesible contando con intérpretes de lengua de señas. Sin embargo, desde el día de ayer muchas niñas, niños y adolescentes sordos enfrentan una nueva situación frente a la estrategia educativa “Aprendo en casa”. Confiamos que el ministro de educación hará las gestiones debidas para garantizar que la educación también llegue a nuestras niñas, niños y adolescentes sordos de manera accesible por ser un derecho”, sostienen.

LAS DIFICULTADES

Rey evidencia dos realidades ante la implementación de las clases por TV o Internet proporcionadas por el gobierno actual. La de los niños sordos sin conocimientos previos del lenguaje de señas y los que pese a lo aprendido no tienen acceso a una intérprete de señas.

“Con la implementación de las clases por TV o internet los niños sordos que no tuvieron acceso a temprana edad a la lengua de señas tendrán problemas para aprender los temas impartidos. La realidad de nuestro país es que las familias de muchos de estos menores están conformadas por oyentes. Él es el único sordo y si los padres no aprendieron a comunicarse con él, ¿Cómo lo ayudarán con las clases? Para el otro grupo que sí tuvo acceso a la lengua de señas es importante que las clases sean accesibles en lengua de señas (intérprete). No solo se debe interpretar las clases para educación especial sino todas las de educación regular ya que hay estudiantes sordos incluidos en la educación regular”, expresó.

Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el Perú 582 mil 209 personas cuentan con limitaciones auditivas, de las cuales 26.2% presenta una sordera ligera, en tanto, el 17.7% grave y el 4.4% completa.

Asimismo, existe solo un colegio público, el CEBE Ludwing Van Beethoven, el cual ofrece solo los niveles de inicial y primaria. A nivel secundario, los alumnos se educan en un colegio regular y otros participan en el Centro de educación básica alternativa (CEBAS), inaugurado en Lima hace cinco años, cuyas clases son dictadas por profesores e intérpretes especializados.

La oferta educativa, como es evidente, es poco más que nula.

LA OTRA REALIDAD

En 2010, el Perú aprobó la Ley N° 29535, la misma que reconoce oficialmente la lengua de señas peruana y por tanto obliga a las instituciones públicas y privadas a brindar servicios de atención gratuita a través de intérpretes a las personas con discapacidad auditiva. Sin embargo, hasta la fecha, la norma no se ha reglamentado. Esta vacío legal, se ve reflejado también en la educación de los propios intérpretes de señas.

“Los intérpretes de lengua de señas peruanos somos empíricos. La ley 29535 y su reglamentación reconoció la figura del intérprete y se establecieron plazos para su reconocimiento profesional, lamentablemente esos plazos vencieron”, sostiene Rey, quien aprendió esta forma de comunicación en la Unión Bíblica del Perú.

DATOS

La lengua de señas es una lengua visogestual. Por tanto, las expresiones corporales y faciales son parte importante de su gramática. A medida que surgen nuevos conceptos, nuevas palabras, las personas sordas incrementan su vocabulario.

Isabel Rey trabaja en Latina desde 2013. Actualmente es intérprete de señas del noticiero 90 MEDIODÍA.

Latina, es el primer canal privado que brinda accesibilidad a las personas sordas a través de una especialista en señas mientras que por el lado estatal, este rol lo cumple TV Perú.

