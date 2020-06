Son pocos los programas que han logrado perdurar en la televisión peruana a través de los años, “Yo soy”, el reality de imitación de Latina, es uno de ellos. Ahora, el programa de competencia alista su regreso a la pantalla chica en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus en todo el mundo.

Siempre que llega a la televisión, el programa de Latina no desentona en cifras; sin embargo, es algo que tiene sin cuidado al productor del programa, Ricardo Morán, quien asegura que esta nueva etapa de “Yo Soy” estará marcada por la “responsabilidad, el talento y la ayuda”.

En entrevista para El Comercio, Ricardo Morán cuenta detalles de la temporada 26 de “Yo Soy” y cómo se preparan para asumir el reto de volver a la TV en su fase de “Grandes Batallas”. Además, revela cuales son las medidas de seguridad que tendrá el programa para cuidar a todo su equipo de trabajo.

¿Cómo será el regreso de “Yo Soy” en tiempos de coronavirus? ¿Cuál será el formato del programa?

Es una etapa difícil que nos toca vivir como ciudadanos y como programa. “Yo Soy” vuelve a las pantallas con todas las medidas de seguridad necesarias, respetando un protocolo de más de 12 páginas en las que detallamos todo lo que debemos hacer para cuidar a los participantes, al equipo técnico, al jurado y a todos los que formamos parte de este espacio.

El programa tendrá a artistas consagrados que se medirán en batallas de canto con retadores que intentarán ocupar su lugar, así en cada programa se irá rotando de artistas hasta obtener a un campeón. Es emocionante saber que podremos escuchar nuevamente a Dyango, Amy Winehouse, Sandro, Rafael, Juan Gabriel, entre otros que no te contaré (risas).

Una de las partes más divertidas del programa es la etapa de casting ¿Los retadores pasarán por este proceso? ¿Qué sorpresas habrá en la temporada 26 de “Yo Soy”?

No. Hemos decidido que esta temporada, por medidas de seguridad, no tendrá etapa de casting. A los retadores ya los hemos ido contactando y ellos llegarán para dar lo mejor de sí e intentar ocupar un lugar en el programa. Poco a poco iremos anunciando quienes serán. Además, la sorpresa será un cuarto jurado, quien llegará para sumarse al equipo conformado por Johanna San Miguel, Katia Palma y yo.

¿Qué medidas de seguridad asumirá el programa ante la crisis sanitaria actual?

Todas las necesarias y más. Muchos no saben, pero detrás del jurado y de los participantes que se paran sobre el escenario hay un gran equipo técnico. Todos tendrán facilidades para evitar el contagio. Lo principal es que no habrá público y hemos ampliado la mesa del jurado para evitar contacto, ahora es de ocho metros y estará separado por un vidrio, mismo cajero de banco. Ya me imagino a Katia bromeando sobre eso. Cada uno tendrá su camerino, nos prepararemos solos, nos peinaremos solos y cumpliremos a cabalidad nuestro protocolo que va desde desinfección de manos hasta distancia social.

Ahora que el programa no tendrá público ¿De qué manera los artistas interactuarán con la gente?

A través de las redes sociales. Por ejemplo, buscaremos que el público que fielmente nos ha seguido por tantos años -a quienes les debemos todo y estamos muy agradecidos- nos siga apoyando para cumplir metas en redes sociales y así ayudar a ciertas instituciones que apoyan a las personas en primera línea de lucha contra la pandemia.

¿En qué consiste esta ayuda?

Prefiero que lo reservemos para el programa, pero puedo adelantar un ejemplo. Veamos... En cada enfrentamiento postearemos una foto de cada artista y retaremos al público a que las imágenes obtengan cierta cantidad de likes para cumplir una meta y llevar ayuda a las instituciones que lo necesitan. Si lo cumplen, que estamos seguros así será, habrá un beneficio. Los detalles los revelaremos en el programa.

Cómo productor y director de TV ¿Qué tan difícil será hacer un programa en estos momentos?

Muy difícil. En primer lugar hay que determinar los protocolos de seguridad, luego cumplirlos. Será complicado, pero lo vamos a hacer porque es lo que corresponde. Además, no solo es cuidarnos a nosotros, sino también a todo el equipo y que ellos también cuiden de los suyos. Asumimos el reto con responsabilidad y haremos todo lo posible por sacar el programa adelante.

¿Es el momento más complicado que te ha tocado afrontar en televisión?

Definitivamente sí, es el momento más complicado de mi carrera, pero dentro de toda crisis hay una oportunidad. Solo queda esperar que sucederá y afrontarlo de la mejor manera.

Actualmente la gente está más sensible por el contenido de los programas de televisión, ¿Qué opinas de las críticas que podría recibir “Yo Soy”?

Siempre hay críticas, pero estoy convencido totalmente que en estos momentos necesitamos mucha salud mental. El regreso de “Yo soy” será como una forma de volver a conectar con ese público que nos ha seguido por años, será como “volver a ver a tus amigos”. Esperamos que el programa sirva como un momento para distraernos y disfrutar del talento de muchos artistas que han tenido que reinventarse por la pandemia. La salud mental es un tema vital en nuestro país y debemos atenderlo desde nuestra tribuna.

Usualmente “Yo soy” se emite en el prime time, ¿Seguirá en el mismo horario? ¿Cómo asumes la competencia con otros programas?

Habrá novedades en el horario y será algo especial, muy pronto se enterarán de todos los detalles. Sobre la competencia entre programas siempre he dicho que hay público para todos y que la gente al final es quien decide qué se pone en pantalla. Yo estoy agradecido con el apoyo a “Yo soy”, el público es increíble. Además, nadie me dará una medalla por ganarle a la competencia, al final solo depende de que el programa sea rentable. Así nosotros ganemos, tenemos que ver qué espacio es más rentable y cual no hizo tanta inversión para lograr el rating.

Por otro lado, “La Máscará” llegará a su fin este sábado ¿Habrá una segunda temporada?

Si, este sábado será la gran final del programa y estamos muy contentos por el resultado que ha tenido. “La Máscara” un programa que a pesar de la pandemia supo salir adelante y nos dio muchas alegrías, tanto a nosotros como a los niños, quienes ven siempre el programa. Inicialmente estaba planeado como un programa de dos temporadas, pero por la pandemia no sé qué vaya a pasar. Esperaremos que el canal tome una decisión, mientras los disfraces están guardados, esperando una nueva oportunidad.

¿Cómo ves el futuro de la televisión peruana tras la pandemia?

No lo sé, es difícil e incierto. Quien diga qué pasará de ahora en adelante o cómo será la televisión después de la pandemia, miente. Es una etapa complicada que nos lleva a hacer muchos cambios que no solo se aplicarán a la TV, sino también a la vida misma. Hace poco me recordaron que en “Yo Soy”, en el 2012, hicimos dos casting a través de videos, quien sabe si el futuro del programa será así, con casting y participaciones por video.

¿Qué pasó con las clases de tu academia Rayo en la Botella?

Terminaron en verano. Casualmente, una semana antes que empiece la cuarentena terminamos las clases y ahí quedo todo, por ahora. Ni siquiera podemos plantear cómo será el próximo año porque el futuro aún es incierto.

¿Has tenido otros proyectos personales que se han visto perjudicado por la pandemia?

Sí, claro. Pero la cuarentena me ha servido para sacar el podcast “MORANmente Inorrectos” con mi hermana. Es un programa picante, donde hablamos de sexualidad y somos los número uno en Perú.

