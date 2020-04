HBO anunció que desde el miércoles 8 de abril gran parte de su contenido exclusivo queda liberado para el público de Latino América.

“HBO anuncia que da comienzo a una experiencia única de acceso en América Latina. A partir del 8 de abril, en las plataformas digitales de HBO, el público tendrá acceso abierto a una cantidad de contenido exclusivo de su programación. Todo eso podrá ser disfrutado sin costo, en la plataforma HBO GO (http://www.hbogola.com/), en el sitio web hbolatam.com (http://www.hbolatam.com/) o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes”, se lee en comunicado de la empresa de entretenimiento.

►“The Sopranos” y “Veep” gratis: el incentivo de HBO para quedarse en casa

►Coronavirus: no hay cines, pero Netflix y HBO estrenan estas películas para ver en casa | FOTOS

La programación ofrecida empieza con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril: “AVENUE 5”, “EUPHORIA”, “HIS DARK MATERIALS”, “THE OUTSIDER” y “WATCHMEN”, más la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, “PRÓFUGOS”.

A esta medida, se le sumarán gradualmente más títulos exclusivos de HBO, como temporadas de “SEX AND THE CITY” y “THE SOPRANOS”.

Para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO (http://www.hbogola.com/) en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com (http://hbogola.com/) o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes.

En la opción de contenidos On Demand, los usuarios deben consultar a su operadora de tv paga para confirmar si la misma ofrecerá el acceso abierto a HBO y los detalles de su programación.

PUEDE INTERESARTE

Coronavirus Perú EN VIVO: 121 muertos y 4.342 casos de COVID-19 en el día 25 de la emergencia

Todas las series y películas especiales de Semana Santa disponibles en Netflix, Amazon Prime y HBO

Netflix: 5 películas y documentales para ver en esta Semana Santa | FOTOS

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.