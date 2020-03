Las críticas contra “Mujeres Al Mando” no cesan y esta vez fue el turno de Juliana Oxenford, quien calificó de “programete” al espacio que conducen Karen Schwarz y Cathy Sáenz por mostrar “Jugos contra el coronavirus”.

Hace unos días, en el programa que se transmite por Latina, presentaron una secuencia bajo ese nombre que también fue cuestionada dada la importancia del COVID-19, que ha sido declarado pandemia por la Organización mundial de la Salud (OMS).

Ante ello, la periodista no pudo ocultar su indignación por la errónea información mostrada en el magazine en medio de la incertidumbre que se vive en el país por la propagación de la enfermedad y arremetió contra el espacio.

“Esto no es el fin del mundo. No estamos frente a un apocalipsis. A veces es indignante y molesto tener que solicitar a quienes nos están viendo mantener la calma y que nos dejemos llevar solamente por información oficial, real, contundente, dada a conocer por expertos, cuando en las programaciones de los canales de señal abierta vemos algunos ‘programetes’ de entretenimiento que están haciendo los juguitos para evitar el coronavirus... No pues, eso déjenselo a los periodistas, zapatero a sus zapatos”, sostuvo Oxenford.

El programa “Mujeres Al Mando” también se encuentra en el medio de la polémica luego que Giovanna Valcárcel, quien asistió como panelista al espacio, realizara una insólita pregunta a una nutricionista en medio de la incertidumbre que se vive en nuestro en país por el coronavirus.

“Me acaba de escribir un grupo de mamás al Instagram preguntándome si es que los niños (…) Como no van a pedir limón, pues normalmente no lo piden (para comer) pero ¿con caramelos de limón se puede sustituir, no totalmente, pero ayuda también?”, fue lo consultó.

La experta en nutrición explicó que lo mejor es que los niños consuman limones en frutos para aprovechar el aporte de Vitamina C dado que los caramelos no tienen ningún tipo de nutriente al ser una golosina.

