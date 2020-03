Giovanna Valcárcel, quien estuvo como invitada en “Mujeres Al Mando” la mañana del último jueves, causó polémica al realizar una insólita pregunta a una nutricionista en medio de la incertidumbre que se vive en nuestro en Perú tras confirmarse algunos casos de coronavirus.

El hecho ocurrió cuando una reportera del programa realizaba un enlace en vivo con la especialista desde el mercado de Surquillo quien explicaba los alimentos que las personas debían consumir para reforzar el sistema inmunológico y evitar que la enfermedad continúe propagándose.

“Me acaba de escribir un grupo de mamás al Instagram preguntándome si es que los niños (…) Como no van a pedir limón, pues normalmente no lo piden (para comer) pero ¿con caramelos de limón se puede sustituir, no totalmente, pero ayuda también?”, fue lo consultó Valcárcel.

Tras mostrarse un poco sorprendida por lo que le preguntaron, la experta en nutrición explicó que lo mejor es que los niños consuman limones en frutos para aprovechar el aporte de Vitamina C dado que los caramelos no tienen ningún tipo de nutriente al ser una golosina.

“Hay que tener en cuenta que la vitamina C es termolábil, es decir que con el calor, con la temperatura, se pierde se destruye. Si consumimos el limón debe ser en fruto porque en el caramelo ya se perdió (la vitamina) el aporte es casi nada”, finalizó.

