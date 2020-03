El asistente técnico de la Selección Peruana de fútbol Nolberto Solano fue detenido durante una reunión en La Molina después que se iniciara la orden de inamovilidad nocturna, en marco del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Tras lo ocurrido, se defendió durante una acalorada entrevista con Jaime Chincha para el medio RPP.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ fue el que informó que Solano y su acompañante, exentrenador de Sporting Cristal y Atlético Grau, Pablo Zegarra fueron conducidos a la comisaría de La Molina tras asistir a una reunión social.

“A veces uno no se puede defender. Cualquiera pensaría que Magaly (Medina) es dueña de la verdad. Estaba en mi casa con mis hijos y lo único que hice fue ir a la casa de mi vecina, estuve en la casa de ella, reunidos. No fue una fiesta, no había mucha bulla. Nos invitaron para almorzar y estábamos departiendo”, indicó inicialmente Nolberto Solano sobre su detención.

El periodista Jaime Chincha le recordó que no se puede salir de casa por el estado de emergencia. Esta respuesta no fue bien recibida por el ex futbolista y respondió mal al comunicador.

“No te victimices. A ti no te ven pues, a ti no te conocen. No busquen generar alarmar más que ya es un problema que lo sabemos todos”, dijo.

Chincha volvió a increparle que durante el estado de emergencia no se puede asistir a reuniones sociales.

“¿Y cómo sabes si estás infectado o no si no estás en tu casa? Yo tampoco tengo los síntomas. Tú también sales todos los días y tú también has roto el protocolo, ¿quién puede garantizar si estás infectado o no. Ah, porque eres periodista?”, respondió el exfutbolista.

Además, Solano justificó porque no llevaba ningún tipo de mascarillas: “¿O sea que para hablar con la gente tengo que usar mascarilla?”.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).