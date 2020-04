Luego que Magaly Medina revelara que su productor general y algunos otros miembros del equipo de su programa “Magaly TV: La Firme” dieron positivo a la prueba del coronavirus (COVID-19), John Kelvin recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a la periodista.

El cantante de cumbia tildó de irresponsable a Magaly Medina por seguir conduciendo su programa en vivo pues consideró que, al haber tenido contacto con personas infectadas, ella debería guardar cuarentena para saber si fue contagiada también por el virus.

“¿Acaso no hay que esperar 15 días para ver si esa señora tiene el coronavirus? Debería salir del aire o hacer la trasmisión desde su casa. Ella es un peligro si tuviera el coronavirus”, sentenció el cumbiambero en un extenso mensaje que compartió en Instagram.

John Kelvin también cuestionó a Magaly por haber criticado −en más de una ocasión− a Leonard León por no cumplir con las medidas para evitar contagiar a otras personas; sin embargo, para él, Medina no está acatando con los procedimientos correspondientes.

“Esta señora estuvo semanas atacando a mi hermano (Leonard León) porque para ella, él estaba poniendo en riesgo a varias personas por haber estado cerca de gente que había estado con coronavirus. Mi hermano siempre estuvo acatando las normas", argumentó.

“Ahora que su productor y varios de sus trabajadores que están en contacto con ella, están con coronavirus, ya no utiliza los mismo términos... Ahora ¿ella no es una irresponsable? Ahora, ¿A ella no se le va a atacar durante semanas?”, escribió.

Además, John tildó de doble moral a Magaly. “Gente de doble moral que solo sabe atacar y destruir sin saber la realidad de las cosas, ahora qué va a decir la “Señora”, finalizó su post que acompañó con un video del programa de “Magaly TV: La Firme”.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía estrena su propio filtro de Instagram

Thalía estrena su propio filtro de Instagram (21/04/20)