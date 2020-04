Maricarmen Marín se unió a la conducción de “Mujeres al mando”, junto a la periodista Thaís Casalino y Giovana Valcárcel y su reaparición en la pantalla chica no ha pasado desapercibida por muchos.

Magaly Medina ha sido una de las últimas en manifestarse al respecto y en la reciente edición de su programa “Magaly TV: La Firme” criticó duramente su desenvolvimiento en la conducción del programa que se emite por Latina.

“Maricarmen Marín se nota que todavía no sabe qué está haciendo parada en ese programa de las mañanas, aún no lo entiende, no lo comprende. Pero yo digo ¿por qué intentar tanto con gente que no tiene preparación periodística? ¿solo... porque son amigos de alguien?”, sostuvo la figura de ATV.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ comparó a la también cantante con una lámpara, con un poste y hasta con un mueble, debido a que interviene muy poco en el programa.

“Ella está parada como un poste, como si fuera una lámpara, como este vaso que no hace nada. Es un mueble prácticamente porque habla poquísimo y cuando la dejan hablar se siente perdida”, acotó.

Cabe precisar que, debido a la emergencia que vive el país por la propagación del coronavirus (COVID-19), el programa “Mujeres Al Mando” dio un giro en su contenido adecuándose a la coyuntura. Hasta el momento se desconoce si Karen Schwarz y Cathy Saénz volverán a la conducción.

