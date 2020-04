Desde el inicio de la cuarentena, diferentes marcas han intentado retratar el confinamiento que se vive en las últimas semanas mediante sus comerciales. Pero uno de los que más ha calado en el corazón de los televidentes es la videollamada entre el abuelo ‘Pacho’ y su nieta ‘Atenuski’, pues retrata con mucho realismo lo que muchas familias viven al tener que mantenerse confinadas en sus viviendas.

El tierno video se ha vuelto popular entre los peruanos y en YouTube tiene más de 10 millones de reproducciones. Roberto Abugattás, mejor conocido ahora como ‘Pacho’, es un ex atleta peruano que también fue alcalde de La Molina en los años 90.

Tras haber sido portada de diarios por sus glorias deportivas, esta vez regresó a las pantallas como el protagonista de un spot publicitario que lo ha convertido en uno de los personajes del momento. En una entrevista para El Comercio, Abugattás habló sobre cómo hizo el comercial y el mensaje que ha intentado retratar con 'Atenuski’, quien en verdad es su bisnieta.

Roberto Abugattás tiene 77 años y cuenta que fue su nieta llamada Sabrina quien lo llamó para se grabe conversando con su bisnieta y postular a un casting. “Me dije: ‘bueno, nunca he hecho este tipo de publicidad, y si lo vamos a hacer, mejor con naturalidad, porque yo no voy a engañar a nadie’”, comentó.

No hicieron algún guión, solo dejaron que ambos conversen sobre las actividades que hacían antes de la cuarentena. “Resulta que Sabrina, mi nieta, y su pareja traían a Atena todos los fines de semana. Venían a la piscina, tocábamos la guitarra, nos divertíamos con mi esposa”, añade Abugattás.

Luego de grabarse con su bisnieta, Sabrina le advirtió que no era nada seguro, tenían que pasar por un proceso de selección; sin embargo, apenas unas horas después de enviar el video, recibieron la respuesta de la productora. “'¡Ganamos! Han escogido nuestra videollamada', me dijo mi nieta", señala, y precisa que no sabía cuándo iba a salir por televisión.

Al día siguiente, estaba con mi esposa viendo las noticias y de repente escucho mi voz. “Fue una sorpresa para nosotros. Al principió no lo vi emotivo. No me emocionó el hecho de salir en televisión, sino el hecho de verme con mi bisnieta”, afirma.

Sobre su vida de deportista y la alcaldía en La Molina

Roberto Abugattás nos contó que su vida en el deporte inicia en el año 1959, cuando estudiaba en el Colegio Leoncio Prado y lo invitaron a ser parte de la selección juvenil para un campeonato. Tenía apenas 16 años y todo se fue dando de a pocos, hasta que fue campeón.

“Fui 21 años representante de nuestro país, 86 veces he participado representando a la blanquirroja. Es así que cuando estaba de ministro Cueto Fernandini, en el gobierno de Belaúnde, me dan los laureles deportivos del Perú por batir el récord de dos metros de salto”, relata.

Roberto Abugattás cuando era atleta de salto. ( Archivo El Comercio).

El deporte lo llevó a una nueva aventura, la política. En 1980 lo llaman para ser regidor y ayudar al deporte de su distrito, La Molina. Luego en los noventas Ricardo Belmont lo convierte en su regidor de deportes y recreación para la Municipalidad de Lima.

“Creamos varios programas y hasta la primera maratón internacional 10K, un recorrido desde la Plaza de Armas de Lima hasta el Puente de los Suspiros en Barranco”, resalta entre sus labores. Luego de esta participación decidió postular en el mismo partido (Obras) para La Molina y ganó.

En la actualidad Roberto Abugattás se dedica a la religión. “Yo ahora estoy en otra clase de política, soy un ministro evangélico, me dedico a predicar la palabra de Dios en el deporte. Tengo un grupo bastante grande de adultos mayores a quienes entrenó en diferentes sitios”, nos comentó.

Confinamiento y esperanza

‘Pacho’ señala que el mensaje que él y su bisnieta intentan dar es el de la esperanza. Contó que hace poco fue operado del corazón. Con una lucha constante y fe, pudo vencer el tumor que lo aquejó.

“Este es un buen tiempo para reflexionar, meditar y desarrollar esperanza. Nunca permitamos que nuestro pasado intervenga en nuestro futuro. Como país, los ciudadanos tenemos que pensar al unísono, si todos nos ponemos positivos. Todo saldrá mejor”, concluye.

