El aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19), provocó que diversas obras de teatro se cancelaran. Ante ello, surgieron nuevas propuestas, como la de ofrecer un espectáculo a través de las plataformas digitales.

Es por ello que, Rebeca Escribens habló con El Comercio sobre su experiencia en “Madres en cuarentena”, una puesta en escena que viene siendo ofrecida de forma online.

La conductora de “América Espectáculos” habló de los desafíos que representó trasladar una obra de teatro a una plataforma streaming. Además, se refirió a su relación con Érika Villalobos, Alexandra Graña, Rossana Fernandez Maldonado y Gianella Neyra.

La carismática y querida conductora de televisión también opinó sobre las críticas que han recibido diversos artistas por solicitar al Gobierno un subsidio y habló sobre cómo pasa su cuarentena, sobre los cambios que han surgido en su bloque “América Espectáculos”; además, pidió que las autoridades se ocupen de la salud mental de la población.

¿Cómo surgió la idea de “Madres en cuarentena”?

Esta idea surgió debido al cierre de actividades que congregan mucha gente, como conciertos, misas, el teatro, y como actriz me veo afectada. Más allá de mi trabajo es mi pasión, como la de muchos actores que volcamos toda nuestra creatividad, sensibilidad a la hora de hacer teatro.

En el chat que tenemos con Denisse Dibós apareció la idea “Madres en cuarentena” porque es una realidad que acompaña a muchas mamás, y justo la obra habla de cuatro madres con perfiles distintos que afrontan la maternidad desde su lugar. En resumidas cuentas es trasladar “Madres el musical” a un lugar más real que es una cuarentena y de ahí surgió la idea de juntarnos a las cinco y cantar las canciones más emblemáticas con las que el público en su temporada pasada desbordó de emoción y alegría.

Lo más importante es que parte de lo recaudado irá a una fundación entonces en eso también debo recalcar que Denisse es generosa y no solo está pensando en reinventarse como directora de Preludio, sino también preocupada en donde llevamos parte de la ganancia y todos estamos de acuerdo. Estamos felices por los resultados, está teniendo buena pegada. Ahí vamos caminando hasta el 31 de mayo, toda la gente puede disfrutar de “Madres en cuarentena”.

¿Cómo es trabajar con amigas cercanas?

Mucho más fácil cuando ya conoces la dinámica, el temperamento de cada una, porque creo que lo más difícil de un trabajo nuevo, sea en teatro, televisión o en donde sea, es llegar a empatizar con tus compañeros, ese es el primer gran paso. El ser amigas facilita absolutamente todo, por eso es que el año pasado el musical fue un éxito. Este año duró solo dos semanas y se quedaron entradas vendidas, eso dice mucho de la dinámica de trabajo de nosotras cinco y como engranamos la historia desde nuestro lugar como mamás y mujeres.

¿Qué ha sido lo más complicado de trasladar la puesta en escena a una plataforma virtual?

Lo más importante de una película, de una obra de teatro, es la historia que se va a contar, el guion tiene que ser sostenible y contundente, es el esqueleto de toda obra. Entonces teníamos una base, nuestro director Giovanni Ciccia se encargó un poco de pautearlo para darnos un orden porque definitivamente el Skype, el Zoom, son cosas nueva, entonces hay que aprender a esperar nuestro turno, a escuchar, para poder mantener una conversación y es lo que hicimos un poco en ‘Madres en cuarentena’.

¿Qué opinas de los cuestionamientos que han recibido algunos artistas por solicitar un subsidio del Gobierno?

En primer lugar somos seres humanos que trabajamos, que mucha gente no tome en serio nuestro trabajo, no es mi problema, ni problema de la gente que se dedica a la actuación. En segundo lugar, atrás de nosotros hay todo un equipo que trabaja: hay directores, productores, sonidistas, etc. Como en la moda, por ejemplo, podría mucha gente pensar que esta es superflua, pero detrás de una diseñadora hay gente en Gamarra que vende tela, hay costureras, hay modistas, hay gente en la tienda que lo vende, eso es lo que la gente no está entendiendo, que detrás de una profesión o detrás de un rubro hay un grupo de personas que también necesita trabajar, ese es el tema, el prejuicio.

Hemos visto que eres muy rigurosa con la higiene, incluso muchos te dicen la maniática de la limpieza, ¿Qué opinas?

Yo creo que los cochinos me dicen que soy una ‘maniática’. Creo que he despertado el monstruo de muchos cochinos ja, ja, ja. Me considero una persona normal, que hace lo que tiene que hacer en su casa porque me da el tiempo, porque me organizo, y porque es parte de mi actividad como mamá, como mujer, antes y durante cuarentena. Todos tenemos manías, lo que pasa es que la gente no es tan valiente como yo para decirlas y me voy a jactar de eso, y no voy a ser modesta, voy a decirlo.

¿Cómo son tus días en cuarentena, cómo te estás organizando?

Organizándome como todos. Los lunes no los cambio por nada, no atiendo a nadie porque me gusta organizar mi casa y ver que no me falte nada. El resto de la semana tengo que hacer otras cosas, crear contenido, tengo que ocuparme de ‘América Espectáculos’, de las clases virtuales de mi hijo, tengo que ocuparme de mí también, de mi hijo mayor, de mi esposo. Yo necesito organizarme, siempre lo he hecho incluso antes de la cuarentena, con la única diferencia es que no asomamos las narices ni a la puerta de la casa.

Has dicho que siempre has tenido una vida ajetreada, ¿Extrañas eso?

Mi vida era un caos y me encanta mencionarlo porque también me gustaba mi caos, andaba de un lugar a otro, sino era el taller, el colegio, evento, grabaciones y así estaba, imagínate uno termina quejándose de algo que finalmente le gusta y es parte de su vida. No sé si hoy en día hay lugar a las quejas, pero la queja debe venir de la mano de la solución y antes de preocuparnos es mejor ocuparnos, de esta manera andamos con la mente disipada, evidentemente estar bien informados pero no caer en la paranoia y desesperación, (aunque) yo a veces caigo.

A todos les está costando la convivencia durante la cuarentena, ¿Cómo estás haciendo para no perder el control?

Yo creo que existe una palabra básica: organización, comunicación, ocupación y mucha música, y a todo volumen. La risa y la música lo curan todo.

Muchos de tus seguidores cuestionan la actitud decaída que muestras a veces en “América Espectáculos”. ¿Qué tienes que decir al respecto?

No son críticas, son comentarios de muy buena onda. No me interesa estar leyendo los comentarios, no ando pendiente de ellos, pero como ahora hay más tiempo sí me doy el trabajo de leerlos, y la gente me dice ‘Rebe te veo más triste’. Como les enseñamos a nuestros hijos hay momentos para todo, hay momentos para gritar, para la locura, para conversar.

Tras el brote del coronavirus, tu bloque de “América Espectáculos” dura menos al aire, ¿Cómo te sientes con ello?

Estoy muy contenta de pertenecer a América Televisión porque me está permitiendo continuar con un espacio que bien podría hacerlo desde el set; sin embargo, me dan a elegir y eso para mí es súper importante porque no quiero salir así se levante la cuarentena.

Así que nada, incluso la gente me pregunta qué pasó con el espacio que duraba una hora, pero ahora solo son diez o quince minutos, donde presento tres o dos notas y se acabó. A mí no me importa la cantidad de notas que presente o cuánto tiempo esté al aire, es mi trabajo y es mi deber hacerlo con la mejor disposición y con el mejor ánimo posible porque hay mucha gente que se está quedando sin él y hay que trabajar el doble, y hay que ser agradecido con lo que tienes, con lo mucho o poco.

Pide a las autoridades atender la salud mental de los peruanos

Rebeca Escribens también se refirió a las consecuencias de cuarentena por el coronavirus en la salud mental de los peruanos que “está desatando problemas emocionales, mentales, ataques de ansiedad, y otras cosas que seguramente van aparecer a la larga”.

“Yo espero que el Estado o alguna entidad privada se haga cargo de todas estas personas que en algún momento van a necesitar de un psicólogo, de un psiquiatra. La salud mental está súper descuidada, entonces sí me atrevo a decirlo públicamente porque me da pena, me frustra que la gente no tenga acceso a su salud mental que es básica para poder moverte en la vida, para poder relacionarse, es la columna vertebral de tu cuerpo, es increíble”, manifestó.

