En conversación con El Comercio, el conductor Renzo Schuller se refirió al rumbo que ha tenido “América Hoy” en tiempos de COVID-19, donde el humor ha tenido que ir de la mano de profesionales para informar a la población sobre las medidas que se deben tomar ante esta enfermedad que sigue afectando a miles de personas en el mundo.

Además, el presentador habló sobre el comentado caso de su compañera Ethel Pozo y Gunter Rave. Como se recuerda, el periodista no pudo evitar llorar al ser consultado sobre la labor que realiza como hombre de prensa en tiempos de coronavirus.

“América Hoy” inicialmente era un magazine, pero por el COVID-19 el programa tomó otro rumbo. ¿Cómo manejas estos cambios?

Todo esto nos ha agarrado por sorpresa y estoy tomandolo como una especie de aprendizaje porque el programa se ha convertido en algo más informativo y lo que tratamos de hacer como conductores es ser intermediarios o voceros de la gente que puede estar en la calle. Queremos transmitir las dudas de las personas para que los verdaderos profesionales den su opinión acerca de esta situación porque es una enfermedad que no se conoce. Es algo que nunca había hecho porque lo mío siempre ha sido el entretenimiento, pero creo que hay que adaptarse para aprender un poco.

Eres responsable de algunos sketch que buscan crear concientización sobre las medidas que se deben tener en cuenta ante el COVID-19. ¿Qué tan importante es para ti llevar estos mensajes?

La intención es llevar un mensaje de concientización, pero de manera ligera ante tanta tensión y así la gente no ande estresada en sus casas. Con la ayuda de un profesional planteamos una situación para que guíe a las personas que nos están viendo. Finalmente, la doctora es quien nos dice cuáles son los protocolos correctos que se deben tener en cuenta en un mercado, en la casa o en un restaurante. Me resulta importante que la gente lo sepa porque el profesional dice cómo debemos hacer las cosas de manera correcta.

Te han cerrado tu restaurante ficticio en más de una ocasión. ¿Cómo se llama?

Mi restaurante ‘El Pollo Rico’. Esa vez no me puse mascarilla, abracé a todo el mundo y terminaron por cerrar mi local. Es una idea que nace junto a la producción, yo trato de poner la cuota de humor porque me gusta, pero siempre con mucho cuidado. Todos proponemos cosas, pero finalmente el equipo de producción nos plantea qué hacer o no hacer.

Han anunciado que este jueves 21 de mayo habrá una nueva secuencia. ¿Nos puedes dar detalles?

Tengo entendido que tiene que ver con ayuda social y mañana jueves me enteraré de eso. Espero que sea lo mejor porque nuestra intención es dar a conocer algunas historias de gente que está poniendo el pecho por otros y queremos ayudarlos. Como el caso de un profesor que dicta clases desde su casa a algunos niños de su zona, pero vimos que le faltaba una y otra cosa, la idea es darle una mano si podemos hacerlo e invocar la ayuda de las empresas privadas.

Me imagino que mañana como conductores nos enteraremos un poco más de esa situación porque en realidad no sé mucho, pero será algo positivo, de eso no tengo duda.

En la publicidad de América TV sale Gisela Valcárcel. ¿Qué sabes de su presencia en esta nueva secuencia de ‘América Hoy’?

No tengo la menor idea, pero como ustedes saben a Gisela siempre le ha gustado apoyar, pero más información no tengo.

¿Cómo manejas tus emociones ante tantos casos sociales junto a Ethel Pozo?

Todo esto es nuevo para nosotros y se trata de escucharnos mucho. Menos mal que nos conocemos, nos llevamos bien y tratamos de llevar de la mejor manera el programa. Somos humanos y nos ponemos sensibles, pero nos apoyamos en televisión.

Los casos que presentan son muy sensibles y en una transmisión en vivo vimos llorar al periodista Gunter Rave. ¿Crees que se pudo manejar mejor esa situación?

No solo fue la pregunta que se le hizo a Gunter, vino de mucho más atrás porque se le mencionó la labor de él y de todas las personas que sacan pecho en esta situación como los doctores, médicos y policías. Todo eso se dijo previamente a la pregunta de Ethel y otra era la intención, pero claro, todo se descontextualiza y se dio a entender algo que no era.

Además la relación que hay con Gunter es la mejor y con Ethel se lleva muy bien, pero bueno así pasa a veces, lamentablemente.

Gunter Rave se quiebra al hablar de labor periodística. (Video: América TV)

Tal ha sido el cambio del programa que recientemente se incorporó el periodista Martín Arredondo. ¿Feliz con su ingreso?

Él tiene años con este tema, conoce perfectamente bien lo suyo y suma mucho al programa. Por él es que hemos llegado al labor social porque en este caminar nos hemos encontrado con estas historias, sirvió para parar un poco la oreja y hacer algo.

Hay que gente que la está pasando mal porque vivía del día a día, pero nadie sabe la realidad de nadie. En el Perú siempre ha existido mucha pobreza y hoy con esta situación es peor. Uno ve estas cosas y definitivamente toca nuestros corazones. Nos gustaría ayudar a todos.

También vemos actores que están necesitando apoyo como el caso de Pold Gastello. ¿Qué sabes de su situación?

Hasta donde yo sé él es uno de las tantas personas que necesita ayuda, pero a veces uno piensa que no porque él trabaja en televisión y piensan que quizás le sobra. Yo creo que todos tenemos responsabilidades, todos tenemos problemas y situaciones que nadie tiene que saber. Entonces, si se puede ayudar a alguien cercano, obviamente se va a hacer.

Con Pold no es que seamos patas del alma, pero hemos trabajado juntos en alguna oportunidad y al ver a un compañero que necesita, obviamente le daré la mano. Si por alguien que no conoces te choca, imaginate con alguien que has compartido.

¿Y qué sabes de Gian Piero Díaz y el regreso de “Esto es guerra” a las pantallas de América TV?

No tengo la menor idea, en serio. Es otra producción y los directivos del canal saben qué sacan al aire o no. Sé que este domingo (24 de mayo) comienza “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y me imagino que las actividades se irán programando porque no estaremos paralizados siempre. De alguna forma iremos reactivando algunas cosas con los cuidados necesarios y no solo América TV, sino todos que quieren regresar a sus trabajos.

“América Hoy” se transmite por América TV de lunes a viernes en el horario de 10:00 a.m. y este jueves 21 de mayo se estrenará una nueva secuencia y todo indica que estará a cargo de Gisela Valcárcel para hacer ayuda social en plena pandemia del coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo envió mensaje a Gunter Rave

Ethel Pozo: "conoces mi corazón Gunter y sabes el respeto que te tenemos" 27/04/2020