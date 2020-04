Stephanie Orúe se cansó de las críticas que viene recibiendo en las redes sociales por su participación en “Aprendo en casa”, programa del gobierno que ofrece educación a distancia mientras dura la cuarentena por el coronavirus.

Muchos usuarios manifestaron que Stephanie es actriz y no profesora, incluso otros la llamaron ‘chica relity’. Tras los constantes cuestionamientos, la artista se pronunció a través de sus redes sociales con un extenso mensaje y pidió que no hablen de ella si no conocen su trayectoria.

“¿Qué te pasa a ti? ¿Quién te crees tú para referirte así de mí? ¿Chica reality, dizque actrices? Piensa bien antes de hablar porque no tienes ni la más mínima idea del camino que vengo labrando. ¿Tú crees que vas a venir a ningunear todos los años de esfuerzo, dedicación, estudio y pasión? ¿Qué te pasa?”, se lee al inició su mensaje difundido en Facebook.

La actriz peruana señaló que no permitiría que “cualquiera venga a pretender menospreciar mi trabajo con comentarios básicos y fundamentos pobres que vienen de mentes cerradas".

Además, Stephanie Orue aclaró que detrás de “Aprendo en casa” se encuentran profesionales, quienes elaboran cada clase de acuerdo a sus conocimientos como docentes.

“¿Acaso el programa se llama “Aprendo con la profesora Stephany"? ¿No les queda claro que hay profesionales que preparan las clases y que están muy pendientes de que se desarrollen correctamente?", escribió.

Stephanie Orúe es la conductora del programa de “Aprendo en casa” que el Ministerio de Educación ha producido en alianza con la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) con contenido dirigido a los alumnos de 5° de secundaria y que se transmiten a través de la señal de Latina, América Tv, Panaramerica TV, ATV y Global.

