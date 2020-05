Días atrás, Tula Rodríguez dio a conocer que su esposo Javier Carmona, quien permanecía en el hospital desde agosto del 2018, fue trasladado a su casa para evitar un contagio por coronavirus (COVID-19).

La conductora de “En boca de todos” hizo el anuncio en Instagram, con el siguiente mensaje: “Hoy es un día de cambios, un día bonito, una etapa nueva y al fin estamos juntos de nuevo. Que sea lo que Dios quiera para la familia, contaba los días para tenerte cerca y estar todos juntos”.

Ahora que su esposo se encuentra en su casa, Tula reveló que ella y su hija Valentina tomaron la decisión de no salir a dar el paseo de 30 minutos permitido por las autoridades. Según contó la figura de América Televisión, su pequeña entendió que si sale expone a su padre y a su abuelo a un posible contagio.

“Vale y yo hemos hablado y decidimos que esta semana no vamos a salir. Ella, hoy por hoy, está pasando una situación distinta, pero me ayuda muchísimo en la casa, con sus tareas del cole, con la comida de papá, lo atendemos juntas, limpiamos juntas. Sí tenía muchas ganas de salir, pero sabe que salir también es riesgoso para #DonTulo y también para su papi. Sabemos que por ahora lo mejor será́ no salir”, dijo Tula, al inicio del extenso mensaje que compartió en Instagram.

Sin embargo, Rodríguez dejó abierta la posibilidad de que la próxima semana salgan a dar una vuelta. Además, agradeció a Valentina por ser una niña comprensiva y amorosa.

“La otra semana veremos cómo van los días. Ella es buena y comprende que lo mejor será́ quedarse en casa a disfrutar de papito. No juzgamos a los que deciden salir porque cada persona tiene sus propios cuidados y casos diferentes (…) Gracias Dios por darme una niña tan buena y tan noble, definitivamente ella está hecha para la guerra. Formemos a nuestros hijos fuertes porque la vida cambia y sin aviso”, agregó.

