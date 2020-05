El programa de concurso “American Idol” tiene su ganador número 18. Se trata de Samantha Díaz de 21 años, una cantante de los trenes de Nueva York que decidió mudarse a Los Ángeles pero se vio perjudicada por la cuarentena y celebró su victoria sola el pasado domingo cumpliendo con el confinamiento por la el coronavirus.

“Just Sam”, tal como se hace llamar la artista, contó en más de una oportunidad la difícil infancia que vivió al tener a su madre en la cárcel y recién a los seis años llegó a vivir con su abuela liberiana llamada Elizabeth, quien la crió.

Díaz contó que su nombre artístico nació en la escuela, donde fue intimidada por sus compañeros, quienes no le atribuían un género por su apariencia. “En la escuela secundaria, no sabían en qué categoría ponerme”, señaló. “Yo no era una niña, ni un niño, sino ambos. ‘Just Sam’, suena perfecto. Creo que voy a usar eso como mi nombre artístico para siempre”, reflexionó.

Para la final, ‘Just Sam’ se enfrentó a Arthur Gunn, un cantante nepalés-estadounidense, cuya voz parecía estar entre los favoritos, pero la interpretación de la neoyorquina terminó convenciendo al público, quienes tenían la última palabra.

Se conoce que todo el programa fue grabado por separado. El equipo de producción tuvo que asesorar a los participantes sobre ángulos de cámara, fondos, metraje y los videos fueron editados de manera remota. Para la final, cada uno de los concursantes recibió un cañón de confeti para celebrar su posible victoria.

“Just Sam” se encontraba con su ipad hablando con su abuela Elizabeth cuando ganó el concurso. “Mis sueños se han hecho realidad”, comentó luego de gritar de emoción.

