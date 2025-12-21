“Crecí pensando que mi voz no era suficiente”: imitadora de Michael Jackson ganó “Yo soy” tras superar miedos e inseguridades

La noche de la final de "Yo Soy" no coronó solo a una imitadora: confirmó una vocación. Gabriela Villanueva, la joven que subió al escenario con el cuerpo, la voz y el pulso de Michael Jackson, ganó el concurso demostrando que imitar no es copiar, sino habitar a otro con respeto, técnica y corazón. En una final reñida —junto a Melissa Ángeles como Alejandra Guzmán y el trío de Green Day conformado por Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos— Gabriela conectó. Y esa conexión, en televisión y en la vida, marca la diferencia. El público lo sintió y la respaldó con su voto.

Herencia sonora

La historia musical de Gabriela no empieza en un set ni en una gala televisiva. Empieza en casa.

“Vengo de una familia de músicos. Mi bisabuelo hacía música criolla, mis abuelos fabricaban guitarras. En mi casa todos cantaban. Hasta el más desafinado se animaba a cantar en las reuniones familiares”, cuenta.

Gabriela descubrió que podía cantar cuanto tenía siete años e interpretó “La puerta del colegio” de Magneto. Pero Michael Jackson llegó antes.

“A los cinco años mi papá me mostró un concierto suyo. No lo veíamos solo como cantante, era como un héroe. Sus videos eran increíbles”. Desde entonces, empezó a mirar y copiarlo frente al espejo. Sin instructor ni manuales. “Todo fue muy natural. Aprendí mirando”, confiesa.

También aprendió a resistir. Durante años, su talento convivió con el prejuicio. “Ser mujer e imitar a un personaje varón me hacía dudar, me detenía. Pensaba dos veces si seguir o no llevando el personaje profesionalmente. Había quienes pusieron mi identidad en debate. Sufrí rechazo por la persona que soy”. Esa barrera —tan silenciosa como persistente— la frenó más de una vez. Hoy, el aplauso reemplazó al cuestionamiento. “Ahora el cariño es real. Ya no hay rechazo. Nunca imaginé esto”, dice sonriente.

Antes de “Yo Soy”, Gabriela ya había transitado otros escenarios. Fue artista drag, una etapa que reconoce como decisiva. “Me dio base para la interpretación, la caracterización, la actuación. Yo me maquillaba, me peinaba, hacía todo”.

El playback fue su escuela inicial; hoy, su propia voz sostiene el personaje. “Crecí pensando que mi voz no era suficiente para imitar a alguien que tiene tantos recursos vocales. No confiaba en que podía llegar a ese nivel vocal. ‘Yo Soy’ me ayudó a probarme que sí. Ahora me dedico a imitarlo”.

Imitar a Michael Jackson —lo sabe bien— no es solo clavar pasos o notas. “Lo más difícil es conectar con su humanidad. Mucha gente ve a un Michael rudo, imponente. Pero todo eso venía de un niño, de alguien que jugaba, que soñaba, que sentía. No quería exagerarlo. Michael fue objeto de burla muchas veces. Yo quería mostrar al ser humano hermoso que fue y no hacer una caricatura de él”.

La casualidad también jugó su parte. Gabriela hizo el casting del programa de Latina un 29 de agosto, sin saber que era el cumpleaños de Michael Jackson. “Me di cuenta después, cuando vi las publicaciones. Fue una locura. No sé… una señal, quizá”.

Hoy, con 21 años, gana “Yo Soy” con los pies bien puestos en la tierra. “No me confío. Aprendo de mis compañeros, trato de pulir cada detalle”.

Gabriela Villanueva, ganadora de la segunda temporada 2025 de "Yo soy". (Foto: Antonio Melgarejo) / ANTONIO MELGAREJO

Y cuando piensa en a quién dedicarle el premio, no duda: “A mi mamá, que siendo mamá soltera hacía todo para que no me falte ni una lentejuela. A mis hermanos, que son como mis hijos. Son mi vida. A mi amigo Leo, que estuvo conmigo desde cero. Y a mi papá, que siempre me decía: ‘ve por tu sueño, no quiero que llegues a mi edad pensando que no lo intentaste’”.

Gabriela Villanueva ganó el trofeo y los 20 mil soles en la segunda temporada del 2025 de "Yo Soy”, imitando a Michael Jackson. Pero lo que realmente conquistó fue algo más difícil: el derecho a ser ella misma, sin miedo, sobre un escenario que —por fin— la vio completa.