Cristian Suárez, expareja de Laura Bozzo, contrajo matrimonio con la empresaria Adriana Amiel tras dos años de relación. El cantante argentino reveló que tuvo miedo entregar el anillo a su actual pareja debido a que, en el pasado, la presentadora de televisión le rechazó la propuesta hasta en 9 ocasiones.

“Fue todo muy bonito, pasó hace tres semanas, le entregué el anillo en una ceremonia muy bonita y me dijo que sí”, contó al inicio de la conversación.

“Era lo que seguía después de dos años de relación. Además, a mis 44 años ya no estoy para estar ‘ennoviando’ y como comprenderás después de 17 años de relación (con Laura), 9 propuestas de matrimonio, ya esta era la última y dije: ‘voy a insistir una vez más’ y me aceptó. Con sinceridad pensé que iba a rebotar, pero me aceptó y pasé al rincón de los casados. Me ‘cazaron’ ja,ja,ja, estoy feliz, es una gran mujer y le agradezco a Dios por este momento que vivo”, agregó.

En otro momento, Suárez aseguró que sí tiene pensado agrandar la familia, incluso ha pensado en la adopción. “Estamos ensayando y si no se da, hemos pensado en la adopción”, sostuvo.

Finalmente, Cristian Suárez reveló que ya no mantiene comunicación con Laura Bozzo, quien fue su pareja durante 17 años.

“Manteníamos comunicación, pero desde el año pasado que no hablo con ella. Laura lo sabe todo y yo le deseo lo mejor porque es una gran figura de la televisión y gran persona. Solo te puedo decir que las cosas quedaron en el pasado, ya tengo residencia en Estados Unidos, como quien dice estoy empezando mi nueva vida”, finalizó.