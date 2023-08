La cantante Lucía de la Cruz revelará este sábado 12 de agosto a las 9 p.m., en el programa ‘¿Cuál es el Verdadero?’ de América TV, quien de sus exparejas llegó a convertirse en el amor de su vida.

“Esta persona y yo tuvimos un romance de novios muy bonito, él me acompañaba a todas mis presentaciones. Y ahora, a pesar de los años, nuestra amistad continúa, nunca va a morir, es una persona que ha significado y significa mucho en mi vida, y ya la van a conocer”, explicó la criolla.

Lucía de la Cruz sobre las personas mentirosas

La criolla fue consultada sobre sus habilidades para mentir o descubrir la mentira, por lo que indicó que tanto mujeres como hombres saben ‘engañar muy bien’, aunque destacó que las mujeres suelen hacerlo de otras maneras.

“Las mujeres tenemos los mismos poderes que los hombres, o quizá, más fuertes, cuando ellos salen de casa y cierran la puerta, nosotras no sabemos lo que hacen, ellos peor, porque cuando se van, no saben lo que hacemos. Las mujeres también sabemos engañarlos muy bien”, complementó.

¿Lucía de la Cruz sabe identificar a los mentirosos?

Por otro lado, Lucía de la Cruz indicó que en su vida le han tocado varias parejas que fueron mentirosos, por lo que se veía obligada a separarse y no esperar a que la dejen a ella, contó también que sabe como identificar a una persona que miente.

“Con los años he descubierto que todavía me pueden llegar a mentir sin que me dé cuenta, pero sí, en algunos casos, sí sé identificar algunos signos, gestos, que indican que son unos farsantes y los detecto de inmediato”, relató.

Lucía de la Cruz en ‘¿Cuál es el Verdadero?’

La cantante Lucía de la Cruz participará de ‘¿Cuál es el verdadero’? este sábado 12 de agosto a las 9 p.m. en América TV, retando a los ‘cazafarsantes’ a que descubran a persona que marcó la vida amorosa de la intérprete.