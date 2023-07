‘¿Cuál es el verdadero?’ es el nuevo proyecto de Gisela Valcárcel, tras anunciar que dejará la televisión por un tiempo, se dedicará a enriquecer su faceta como productora después de 15 años de trayectoria artística. El conductor del nuevo programa será Adolfo Aguilar, quien cuenta con bastante experiencia tras ser el presentador de ‘Yo Soy’ y ‘La Voz Perú’.

Entre sus invitadas se mostró a Verónica Linares, Sheyla Rojas y Johanna San Miguel, quienes tienen el reto de “cazar farsantes”.

“Yo nunca he atrapado farsantes […] Si me han mentido, nunca me he dado cuenta. (…) Nunca me ha pasado que descubrí una mentira, no me ha pasado con mis exparejas y menos con mi esposo”, comentó Linares.

La periodista afirmó que, pese a su larga trayectoria en televisión, se siente muy nerviosa de participar en este nuevo proyecto televisivo.

“Estoy muy nerviosa, como yo soy la periodista de investigación supuestamente no me pueden ganar, es verdad que sí tengo un sexto sentido, pero no quiero decir nada, no sé cómo me irá”, agregó la comunicadora.

Por otro lado, el popular ‘Giselo’ acompañará a Adolfo en la conducción, tal como se vio en el primer avance del programa, quien fiel a su estilo afirmó que desde un principio supo que sería convocado.

“Yo quería estar acá, tú sabes que de una u otra forma los sábados la gente me quiere en sus hogares”.