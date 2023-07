La nueva propuesta televisiva de Gisela Valcárcel, el programa ‘¿Cuál es el verdadero?’, que conducirá Adolfo Aguilar, tendrá como primera invitada a la periodista Verónica Linares, quien tendrá el reto de ‘cazar farsantes’.

“Yo nunca he atrapado farsantes […] Si me han mentido, nunca me he dado cuenta. (…) Nunca me ha pasado que descubrí una mentira, no me ha pasado con mis exparejas y menos con mi esposo”, comentó la presentadora de noticias.

Verónica Linares sobre ‘¿Cuál es el verdadero?’

Por otro lado, Linares expresó que a pesar de su trayectoria en la televisión peruana, también siente nervios de este nuevo proyecto de GV Producciones.

“Estoy muy nerviosa, como yo soy la periodista de investigación supuestamente no me pueden ganar, es verdad que sí tengo un sexto sentido, pero no quiero decir nada, no sé cómo me irá”, agregó la comunicadora.

En ese sentido, Verónica comentó también que se muestra emocionada por saber que Adolfo Aguilar tendrá la conducción de este nuevo programa.

“(…) Me emociona mucho porque él (Adolfo Aguilar) en el pasado tuvo momentos difíciles (…) y ahora regresa a la conducción en una situación profesional y emocional distinta, sé que él lo va a disfrutar más que antes, sé que el programa va a ser un éxito”, indicó.

El horario de ‘¿Cuál es el verdadero?’

‘¿Cuál es el verdadero?’ será emitido por la señal de América TV a partir del sábado 15 de julio a las 9 p.m.