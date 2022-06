La aún esposa de John Kelvin, Dalia Durán, exigió respeto al público tras recibir ataques en las redes sociales por haber denunciado al cantante de cumbia, quien fue condenado a 21 años de cárcel por violencia física y sexual en su contra.

Con la voz entre cortada y visiblemente desesperada, pidió respeto por ella, quien está encargada de sus cuatro hijos, carga familiar que no es fácil para ella. Así lo dijo en una entrevista para el programa ‘América hoy’ donde también habló sobre el evento que algunos artistas están realizando a favor de John Kelvin.

“No me interesa si hacen mil eventos, que pongan su cara grandota (en los carteles de publicidad) y ¿qué hago le prendo velas? ¿Qué pasa con la gente? Si me retracto me dicen que estoy mal y cuando digo la verdad también me atacan, decídanse de una vez, sean coherentes y aprendan a respetar el dolor que uno siente. No es fácil llevar la carga que llevo día a día con cuatro niños pequeños, no es fácil”, sostuvo.

Dalia Durán también explicó que no ha alejado a sus hijos de John Kelvin. Incluso contó que el Día del Padre hizo que los pequeños hagan una tarjeta para enviarla a la cárcel. Pese a sus esfuerzos, John Kelvin no llamó a sus hijos para esa importante fecha. También pidió a la familia del cantante que deje de criticarla y dejarla como “mala madre” y que “nunca ha trabajado” porque no es cierto.

“Yo vengo (a los medios de comunicación) porque ustedes lo provocan, porque ustedes me insultan y de acá me voy a trabajar... Yo me gané el reproche de toda la sociedad por cambiar de versión. Entonces, cómo me pueden decir que lo que quiero es hacerme la víctima cuando yo perdí trabajo y quedé prácticamente en la calle por defenderlo a él, toda la gente que me apoyaba me dio la espalda”, señaló indignada.

“Él puede engañar a su familia, puede mentirles a sus amistades, pero él sabe las cosas como son, sabe que esta mujer que está acá, pese a todo lo que él hizo, jamás quiso hacerle daño, porque si hubiera querido actuar de mala fe, créeme que no hubieran sido 21 años (de cárcel) … Yo amo mucho a mis hijos, saben que si se meten con ellos se meten con el mismísimo demonio y no estoy amenazando a nadie”, añadió.

