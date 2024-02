“En el 2023 me llamaron de la producción de ‘El Gran Chef. Aquella vez no acepté porque normalmente hago las cosas con El Toyo. Les pedí que me avisaran si se presentaba algo en parejas. Por eso, este año, cuando se abrió el programa de duplas, me volvieron a llamar”, detalla Damián. “Hacemos un buen balance. Lo que a mí se me complica, a él se le hace fácil. Más que estresarnos buscamos divertirnos”, añade El Toyo.

“Nuestro objetivo es llegar hasta el final. Ganar será la consecuencia”, enfatiza Ode tras aclarar que pese a las advertencia de José Peláez, quien les prohibió hacer bromas en el programa de Latina, no dejarán de sorprender con sus hilarantes ocurrencias.

Humor y cámaras ocultas

La popular dupla apareció por primera vez en televisión en “Gente Jo” (1997), un espacio de ATV que solo estuvo tres meses al aire. Algunos años después, Damián y El Toyo reaparecieron en la pantalla chica como parte de un nuevo y divertido segmento del programa “Magaly TV”, el cual contribuyó a reforzar el ráting de la periodista, que en ese entonces se enfrentaba en el horario a la sintonizada telenovela “Torbellino”. Las bromas a Juan ‘Chiquito’ Flores, la ‘Pepa’ Baldessari y Carlos Thorton figuran entre las más vistas.

“Una de las cámaras que involucró mayor inversión de producción y de dinero fue la que le hicimos a Thorton. Salió como 10 mil dólares porque con un equipo especial tuvimos que reventarle el carro que estaba vendiendo. Lo hicimos porque gracias al cómplice sabíamos que quería venderlo a 2,800 dólares. De lo contrario, no lo hubiésemos hecho”, destaca Damián.

Reconoce, además que algunas cámaras no salieron por negativa de las víctimas, representando para ellos una gran pérdida económica. “Nos pasó con una conocida presentadora infantil. Le ofrecimos un carro para convencerla, pero se negó. Desde esa vez usamos cómplices, alguien cercano a la víctima”, destaca.

¿Se les pasó la mano alguna vez? Damián acepta que sobre todo, en sus inicios, cometió desaciertos que motivaron a cambios en el formato de sus cámaras ocultas.

“En la última temporada de ‘Fuera de bromas’ (programa de Willax), decidimos ir por el lado de la ayuda social, porque, actualmente, la gente maneja otro chip. Al gordo ya no le puedes decir gordo porque se molesta. Al negro tampoco le puedes llamar así porque lo toma a mal. Lo que hacemos ahora es enseñarle a la gente a que se ponga casco cuando sale en bicicleta, a no cruzar por debajo del puente o no estacionarse en una zona para personas con discapacidad”, explica Ode.

“Dicho sea de paso esa broma, la del estacionamiento, nos llevó a mí y a gran parte del equipo de producción, a estar 33 horas preso, prácticamente dos días. Nos acusaron de cometer usurpación de funciones”, aclara El Toyo. “A la víctima que le habíamos dicho que no se debe cuadrar en un sitio para discapacitados era hijo de un coronel. Llegó el coronel y nos metieron presos. Al final la jueza nos absolvió, pero pasamos por el médico legista y todos los trámites de ley. Fue sumamente incómodo”, añade.

A la pantalla grande

Además de formar parte de “El Gran Chef Famosos x2″ y de realizar eventos para empresas, la divertida dupla trabaja en el que será su primer largometraje. “Se viene algo que no hemos dicho. Haremos una película de Damián y El Toyo. Es una ficción mezclada con cámaras escondidas reales. Nosotros mismos la estamos produciendo. El guion, escrito a nuestra medida, es de Pablo Saldarriaga, nuestro contrincante en El gran chef, Rocío Tobar y Tito Iglesias. Yo me encargaré de la dirección. Saldrá este año. También sacaremos una aplicación de jodas telefónicas automatizadas”, adelanta Ode.

Y tras el éxito que viene teniendo la participación de los humoristas en el programa de cocina y el incremento de sus seguidores en redes sociales, han decidido autodenominarse “Los calvitos del sabor”. Evalúan, además, dejar atrás las cámaras escondidas por el peligro que representa hacerlas ante el incremento de la violencia en nuestro país.

“Hace unos días le dije a El Toyo que se me están acabando las ganas de hacer cámaras escondidas. Fue después de ver una noticia sobre un joven que mató a un barbero porque no le gustó el corte que le hicieron. Somos jodedores profesionales, pero estamos viejos para arriesgarnos”, subraya Damián.